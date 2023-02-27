«Белогорье» обыграло «Динамо-ЛО» в матче чемпионата России

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В День защитника Отечества в Туле состоялся матч 25-го тура PARI Суперлиги, где встретились волейбольный клуб «Белогорье» и «Динамо-ЛО».
Обе команды боролись достойно. Однако победа досталась «львам» — игра завершилась со счётом 3:1. Лишь во втором сете белгородцы дали сопернику немного выйти вперёд: 26:24, 26:28, 25:19, 25:21.
Самым результативным игроком матча стал Павел Тетюхин с личным рекордом — 23 очка.
Это пятнадцатая победа «Белогорья» в чемпионате. Она позволила команде вернуть пятое место в турнирной таблице.
Следующая игра для «львов» предстоит в Минске 3 и 4 марта. Там они встретятся со «Строителем».
Ранее волейбольный клуб «Белогорье» победил команду из Санкт-Петербурга «Зенит» со счётом 3:1.