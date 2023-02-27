Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

«Белогорье» обыграло «Динамо-ЛО» в матче чемпионата России

27 февраля 2023, 09:18
Фото: vk.com/belogorievolley
В Туле прошёл матч 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Белогорье» победило «Динамо-ЛО» со счетом 3:1, сообщили на официальном сайте команды.

В День защитника Отечества в Туле состоялся матч 25-го тура PARI Суперлиги, где встретились волейбольный клуб «Белогорье» и «Динамо-ЛО».

Обе команды боролись достойно. Однако победа досталась «львам» — игра завершилась со счётом 3:1. Лишь во втором сете белгородцы дали сопернику немного выйти вперёд: 26:24, 26:28, 25:19, 25:21.

Самым результативным игроком матча стал Павел Тетюхин с личным рекордом — 23 очка.

Это пятнадцатая победа «Белогорья» в чемпионате. Она позволила команде вернуть пятое место в турнирной таблице.

Следующая игра для «львов» предстоит в Минске 3 и 4 марта. Там они встретятся со «Строителем».

Ранее волейбольный клуб «Белогорье» победил команду из Санкт-Петербурга «Зенит» со счётом 3:1.

«Львы» выгрызли победу: волейболисты «Белогорья» обыграли петербургский «Зенит»
Узнать подробнее
Читайте также:
Спортивного директора «Белогорья» отстранили за нарушение антидопинговых правилТретья подряд: волейболисты «Белогорья» проиграли «Зениту» из КазаниВолейболисты «Белогорья» проиграли новосибирскому «Локомотиву»
#Ольга Аксёнова#Волейбол#Победа#Вк белогорье#Спорт#Белгородская область#Белгород#Ленинградская область#Тула
Подпишитесь
Восемь домов пострадали от обстрела ВСУ в Белгородской области
Сегодня, 09:35
В мэрии Белгорода назвали имя нового главного архитектора
Сегодня, 08:36
Силовики раскрыли хищение выделенных белгородскому вузу 200 млн рублей
Сегодня, 07:08
В развитие электросетевого комплекса Белгородэнерго вложило 3 млрд рублей
Сегодня, 08:50
«Повредило окна и кровлю». Дыбов — о падении военного самолёта в Белгородской области
Сегодня, 06:24
Почти 10 млрд рублей потратили на строительство засечной черты в Белгородской области
Сегодня, 08:00