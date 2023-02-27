Белгородцы требуют поставить светофор по пути к футбольному манежу

Posted Сегодня, 19:59
Published Сегодня, 19:59
Modified Сегодня, 20:01
Updated Сегодня, 20:01
К мэру Белгорода обратился белгородец Александр, который объяснил, что при пешей дороге от «Водстроя» до футбольного манежа есть опасный участок, который никак не оборудован — люди переходят дорогу в месте с интенсивным движением, где водители не всегда хотят уступать дорогу.
По словам местного жителя, это место находится в районе гаража УВД. Александр считает, что там нужно установить светофор с кнопкой для пешеходов.
В манеж ходят очень много детей — было бы правильно установить там светофор с кнопкой. Движение интенсивное, дорога не просматривается, особенно сложно в тёмное время суток. Водители останавливаются далеко не всегда.
Александр, белгородец
Ранее с этой проблемой уже обращались во времена предыдущего градоначальника, но на проблему не обратили внимание.
Валентин Демидов сообщил, что уже поручил специалистам проработать этот вопрос совместно со всеми ведомствами. В Белгороде рассмотрят варианты улучшения ситуации на участке уже в этом году.