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Published Сегодня, 19:59

Modified Сегодня, 20:01

Updated Сегодня, 20:01

Белгородцы требуют поставить светофор по пути к футбольному манежу

27 февраля 2023, 19:59
Фото: 1MI
Когда жители Белгорода добираются до манежа пешком, на одном участке им приходится переходить дорогу по проезжей части — пешеходный переход со светофором не предусмотрен. Этот вопрос возьмут в работу, пообещал Валентин Демидов.

К мэру Белгорода обратился белгородец Александр, который объяснил, что при пешей дороге от «Водстроя» до футбольного манежа есть опасный участок, который никак не оборудован — люди переходят дорогу в месте с интенсивным движением, где водители не всегда хотят уступать дорогу.

По словам местного жителя, это место находится в районе гаража УВД. Александр считает, что там нужно установить светофор с кнопкой для пешеходов.

В манеж ходят очень много детей — было бы правильно установить там светофор с кнопкой. Движение интенсивное, дорога не просматривается, особенно сложно в тёмное время суток. Водители останавливаются далеко не всегда.
Александр, белгородец

Ранее с этой проблемой уже обращались во времена предыдущего градоначальника, но на проблему не обратили внимание.

Валентин Демидов сообщил, что уже поручил специалистам проработать этот вопрос совместно со всеми ведомствами. В Белгороде рассмотрят варианты улучшения ситуации на участке уже в этом году.

Из-за снегопада происходят сбои в работе светофоров в Белгороде
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#Артем Черненко#Валентин Демидов#Белгород#Новости Белгорода#Город#Пешеходный переход#Светофор#Футбольный манеж
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