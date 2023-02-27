Белгородцы требуют поставить светофор по пути к футбольному манежу

К мэру Белгорода обратился белгородец Александр, который объяснил, что при пешей дороге от «Водстроя» до футбольного манежа есть опасный участок, который никак не оборудован — люди переходят дорогу в месте с интенсивным движением, где водители не всегда хотят уступать дорогу.