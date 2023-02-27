Белгородцы обнаружили неожиданную отсылку в нашумевшей игре Atomic Heart

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
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Updated Сегодня, 07:10
Жители региона не отстают от трендов и фотографируются с игрушечным оружием на фоне остановки «Завод АТЭ» в Старом Осколе. Дело в том, что эта самая остановка попала в ставшую популярной игру Atomic Heart. Располагается остановка в Юго-Западном районе города.
Ранее остановка «Завод АТЭ» вошла в топ самых необычных остановок советских времён. Канадский фотограф и путешественник Кристофер Хервиг выпустил фотокнигу с самыми интересными павильонами советской эпохи. Туда же попал и старооскольский объект, писал «9 Канал».
Atomic Heart вышла 21 февраля на нескольких платформах. Игра разрабатывалась российским подразделением кипрской студии Mundfish. Действие происходит в альтернативном СССР.