Белгородцы обнаружили неожиданную отсылку в нашумевшей игре Atomic Heart

Жители региона не отстают от трендов и фотографируются с игрушечным оружием на фоне остановки «Завод АТЭ» в Старом Осколе. Дело в том, что эта самая остановка попала в ставшую популярной игру Atomic Heart. Располагается остановка в Юго-Западном районе города.