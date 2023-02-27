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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Белгородцы обнаружили неожиданную отсылку в нашумевшей игре Atomic Heart

27 февраля 2023, 07:08
Фото: Telegram-канал «L1VE Старый Оскол»

Старооскольская остановка попала в прославившуюся игру Atomic Heart

Жители Старого Оскола фотографируются с игрушечным оружием на фоне остановки «Завод АТЭ». Именно эту остановку могли заметить геймеры на одной из локаций.

Жители региона не отстают от трендов и фотографируются с игрушечным оружием на фоне остановки «Завод АТЭ» в Старом Осколе. Дело в том, что эта самая остановка попала в ставшую популярной игру Atomic Heart. Располагается остановка в Юго-Западном районе города.

Ранее остановка «Завод АТЭ» вошла в топ самых необычных остановок советских времён. Канадский фотограф и путешественник Кристофер Хервиг выпустил фотокнигу с самыми интересными павильонами советской эпохи. Туда же попал и старооскольский объект, писал «9 Канал».

Atomic Heart вышла 21 февраля на нескольких платформах. Игра разрабатывалась российским подразделением кипрской студии Mundfish. Действие происходит в альтернативном СССР.

Фото: Telegram-канал «L1VE Старый Оскол»
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Общество#Игра#Остановка#Atomic Heart
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