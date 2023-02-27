Белгородцев напугала случайно сработавшая сирена

Ранее сообщалось, что в Белгороде в случае ЧС включат все громкоговорители. Как тогда объяснил мэр Валентин Демидов, это позволит оперативно оповестить основную массу горожан. В отдельных районах будут ездить автомобили с сигнальным голосовым устройством.