Белгородцев напугала случайно сработавшая сирена

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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27 февраля сирена напугала жителей Ракитного. Она включилась в 8:17. Оказалось, что запуск был несанкционированным. Произошёл он из-за сбоя в автоматической системе управления. Местных жителей просят сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось, что в Белгороде в случае ЧС включат все громкоговорители. Как тогда объяснил мэр Валентин Демидов, это позволит оперативно оповестить основную массу горожан. В отдельных районах будут ездить автомобили с сигнальным голосовым устройством.
Напомним, в декабре в приграничных сёлах Белгородской области решили включать сирены при обстрелах. Людей также оповещали СМС-рассылками.