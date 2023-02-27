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Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Белгородцев напугала случайно сработавшая сирена

27 февраля 2023, 06:41
Фото: администрация Белгорода
Утром 27 февраля в Ракитном произошёл несанкционированный запуск сирены гражданской обороны, рассказал глава района Анатолий Климов на своей странице в соцсети. Причина — сбой в системе управления.

27 февраля сирена напугала жителей Ракитного. Она включилась в 8:17. Оказалось, что запуск был несанкционированным. Произошёл он из-за сбоя в автоматической системе управления. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что в Белгороде в случае ЧС включат все громкоговорители. Как тогда объяснил мэр Валентин Демидов, это позволит оперативно оповестить основную массу горожан. В отдельных районах будут ездить автомобили с сигнальным голосовым устройством.

Напомним, в декабре в приграничных сёлах Белгородской области решили включать сирены при обстрелах. Людей также оповещали СМС-рассылками.

В случае ЧС в Белгороде заработают все громкоговорители
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Ракитное#Анатолий Климов#Общество#Приграничье#Оповещение#Сирены
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