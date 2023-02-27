Белгородского губернатора Гладкова пока оставляют в больнице

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Губернатор Вячеслав Гладков ещё на некоторое время останется в больнице. Несмотря на улучшение его состояния, медики настаивают на продлении госпитализации.
«Давно не выходил на связь. Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить», — написал глава региона.
Гладкова госпитализировали 24 февраля. Сообщалось, что он попал в больницу якобы с отравлением. Медики заявляли, что угрозы для жизни нет.
В тот же день губернатор подтвердил, что попал в больницу, однако успокоил белгородцев и написал, что ничего критичного не произошло.