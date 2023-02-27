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Published Сегодня, 06:24

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Updated Сегодня, 06:27

Белгородского губернатора Гладкова пока оставляют в больнице

27 февраля 2023, 06:24
Фото: Bel.ru
Состояние главы региона улучшилось, однако медики настаивают на продлении госпитализации. Об этом Вячеслав Гладков написал в своём Telegram-канале.

Губернатор Вячеслав Гладков ещё на некоторое время останется в больнице. Несмотря на улучшение его состояния, медики настаивают на продлении госпитализации.

«Давно не выходил на связь. Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить», — написал глава региона.

Гладкова госпитализировали 24 февраля. Сообщалось, что он попал в больницу якобы с отравлением. Медики заявляли, что угрозы для жизни нет.

В тот же день губернатор подтвердил, что попал в больницу, однако успокоил белгородцев и написал, что ничего критичного не произошло.

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
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#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Губернатор#Общество#Врачи#Больница#Наталья Корявых
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