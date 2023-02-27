Белгородское министерство ЖКХ подготовит список недобросовестных подрядчиков

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Руководитель администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов поручил министерству ЖКХ подготовить список недобросовестных подрядчиков с суммами, которые они должны возместить из-за срывов сроков по контрактам.
Будлов добавил, что у прокуратуры возникли вопросы по кассовому исполнению программы переселения и освоению денег фондом капремонта.
Как сообщил заместитель губернатора Константин Полежаев, в соответствии с полученными представлениями работу проанализировали.
Там, где сроки нарушались, министерство ведёт претензионную работу — подрядчикам, кто затянул сроки, выставлены пени, штрафы.
Константин Полежаев
Напомним, ранее стало известно, что двое подрядчиков попали в список недобросовестных из-за срывов сроков по обеспечению жильём многодетных семей.