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Published Сегодня, 07:56

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Updated Сегодня, 07:57

Белгородское министерство ЖКХ подготовит список недобросовестных подрядчиков

27 февраля 2023, 07:56
Фото: 1MI
В перечень попадут фирмы, которые сорвали сроки по программе переселения жителей Белгородской области из аварийного жилья. Ранее по кассовому исполнению программы у прокуратуры возникли вопросы по освоению денег.

Руководитель администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов поручил министерству ЖКХ подготовить список недобросовестных подрядчиков с суммами, которые они должны возместить из-за срывов сроков по контрактам.

Будлов добавил, что у прокуратуры возникли вопросы по кассовому исполнению программы переселения и освоению денег фондом капремонта.

Как сообщил заместитель губернатора Константин Полежаев, в соответствии с полученными представлениями работу проанализировали.

Там, где сроки нарушались, министерство ведёт претензионную работу — подрядчикам, кто затянул сроки, выставлены пени, штрафы.
Константин Полежаев

Напомним, ранее стало известно, что двое подрядчиков попали в список недобросовестных из-за срывов сроков по обеспечению жильём многодетных семей.

Двое подрядчиков попали в список недобросовестных из-за домов для многодетных семей
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#Кристина Семенчук#Недобросовестные подрядчики#Реестр#Сроки#Белгородская область#Иван Будлов#Константин Полежаев#Общество
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