Белгородский пёс Кубик пошёл на поправку после операции

Шаги собаке пока даются тяжело, однако желание жить полноценно у животного сильнее боли. Сейчас за Кубиком ухаживают ветеринары. Фиксаторы с лап специалисты планируют снять в марте. После этого пёс сможет вернуться к своей привычной жизни.