Белгородский пёс Кубик пошёл на поправку после операции

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Пёс-герой Кубик пошёл на поправку. Ему сделали операцию, поэтому лапы удалось сохранить.
Шаги собаке пока даются тяжело, однако желание жить полноценно у животного сильнее боли. Сейчас за Кубиком ухаживают ветеринары. Фиксаторы с лап специалисты планируют снять в марте. После этого пёс сможет вернуться к своей привычной жизни.
В январе Шебекино попало под обстрел ВСУ. Пострадало предприятие, где жил пёс. Кубик самоотверженно спасал человека, однако сам получил серьёзные ранения. Одной лапы он лишился, однако ветеринары спасли остальные.
Вскоре после происшествия Кубику провели операцию. Она прошла успешно. Работники предприятия, где жил пёс, расходы на лечение взяли на себя. Вероятнее всего, после выздоровления собака вернётся на прежнее место.