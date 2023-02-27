Белгородские медики проходят стажировку в Донецке и эвакуируют раненых

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Алексей Жиров попросил главного врача центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР Сергея Бондаренко обучить белгородских медиков работе в новых условиях — «под бомбёжками». Именно так работают в Донецке уже девять лет, тем самым совершая подвиг, считает главврач белгородской станции СМП.
Теперь при поддержке Минздрава ДНР сотрудники скорой помощи Белгородской области ездят проходить курсы в экстремальных условиях в Донецк. Первая смена уже закончилась. Из командировки вернулись завотделением Лидия Потапова, фельдшер Вадим Машковцев и водитель Алексей Выскребенцев. Они участвовали в работе Донецкого центра с 22 по 26 февраля. Также белгородцы успели помочь в эвакуации пострадавших солдат и мирных жителей.
Теперь на обучение выехали врач Ульяна Худотеплая, а также фельдшер Сергей Емельяненко и водитель Юрий Костюков.