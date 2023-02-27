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Published Сегодня, 17:29

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

Белгородские медики проходят стажировку в Донецке и эвакуируют раненых

27 февраля 2023, 17:29
Фото: соцсети Алексея Жирова
Об этом рассказал главврач скорой медпомощи Белгородской области Алексей Жиров. Его коллеги теперь посменно проходят обучение у команды экстренной медпомощи в ДНР.
Сюжет
СВО

Алексей Жиров попросил главного врача центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР Сергея Бондаренко обучить белгородских медиков работе в новых условиях — «под бомбёжками». Именно так работают в Донецке уже девять лет, тем самым совершая подвиг, считает главврач белгородской станции СМП.

Теперь при поддержке Минздрава ДНР сотрудники скорой помощи Белгородской области ездят проходить курсы в экстремальных условиях в Донецк. Первая смена уже закончилась. Из командировки вернулись завотделением Лидия Потапова, фельдшер Вадим Машковцев и водитель Алексей Выскребенцев. Они участвовали в работе Донецкого центра с 22 по 26 февраля. Также белгородцы успели помочь в эвакуации пострадавших солдат и мирных жителей.

Теперь на обучение выехали врач Ульяна Худотеплая, а также фельдшер Сергей Емельяненко и водитель Юрий Костюков.

Фото: соцсети Алексея Жирова
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