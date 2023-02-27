Белгородские медики проходят стажировку в Донецке и эвакуируют раненых

Теперь при поддержке Минздрава ДНР сотрудники скорой помощи Белгородской области ездят проходить курсы в экстремальных условиях в Донецк. Первая смена уже закончилась. Из командировки вернулись завотделением Лидия Потапова, фельдшер Вадим Машковцев и водитель Алексей Выскребенцев. Они участвовали в работе Донецкого центра с 22 по 26 февраля. Также белгородцы успели помочь в эвакуации пострадавших солдат и мирных жителей.