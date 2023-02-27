Белгородская область обошла основных соседей по уровню безработицы

Белгородская область заняла 46-е место с уровнем безработицы в 3,6%, следует из данных рейтинга, опубликованного РИА «Новости». Соседняя Курская область тем временем вошла в топ-10 регионов с наиболее оптимальным показателем. Ниже уровень безработицы оказался и в Воронежской и Тамбовской областях.

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