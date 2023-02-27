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Белгородская область обошла основных соседей по уровню безработицы

27 февраля 2023, 08:22
Фото: 1MI
Белгородская область заняла 46-е место с уровнем безработицы в 3,6%, следует из данных рейтинга, опубликованного РИА «Новости». Соседняя Курская область тем временем вошла в топ-10 регионов с наиболее оптимальным показателем. Ниже уровень безработицы оказался и в Воронежской и Тамбовской областях.
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Рейтинг

Белгородская область не вошла в топ-20 регионов с низким уровнем безработицы. Регион занимает 46-е место среди субъектов РФ с показателем в 3,6% по итогам четвёртого квартала 2022 года.

Уровень снизился на 0,1 процентных пункта в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. В среднем белгородцы ищут работу в течение пяти месяцев.

Среди регионов Центрального Черноземья Белгородскую обошла Курская область, занявшая девятое место. В соседнем регионе уровень безработицы составил 2,3%. При этом на поиск работы у курян в среднем уходило 8,8 месяца.

Обходит Белгородскую область и Воронежская, которая оказалась на 37-м месте с 3,3% безработных. На поиск работы у воронежцев в среднем уходит также 8,8 месяца.

Аналогичный процент и в Тамбовской области, занявшей 36-е место. На поиски работы в регионе уходит примерно 8,1 месяца.

Ниже Белгородской области среди соседей по Центральному Черноземью только Липецкая — 52-е место. Уровень безработицы здесь составляет 3,8%, а на поиск работы уходит 4,8 месяца.

Напомним, что в Белгородской области официальный статус безработного имеют 3,4 тыс. человек. Более половины безработных — молодёжь.

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