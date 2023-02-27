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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

50 человек из Херсона планируют получить жилищный сертификат в Белгородской области

27 февраля 2023, 10:03
Фото: 1MI
Об этом рассказала министр строительства области Оксана Козлитина во время оперсовещания.

В 2023 году в Белгородской области будут реализованы две новые формы поддержки:

  • сертификаты и ежемесячная денежная выплата переселенцам из Херсонской области (100 семей),
  • строительство или покупка жилья взамен утраченного в связи с СВО (более 1700 домов).
Сертификаты получат 100 семей, выехавшие из Херсонской области, которые выбрали для проживания Белгородскую область. Эти мероприятия реализуются совместно со всеми субъектами РФ. Если люди выбирают именно Белгородскую область, они обращаются к нам. На сегодняшний день у нас порядка 50 таких лиц.
Оксана Козлитина

Напомним, что ранее белгородцы сообщили Вячеславу Гладкову, что недавно привезли в область своего дедушку из Лисичанска, ЛНР. Но проживать пенсионеру негде, так как родственники живут в однокомнатной квартире. Белгородка поинтересовалась у губернатора, не выдадут ли ему сертификат на жильё как жителю ЛНР. Гладков ответил, что на федеральном уровне было принято решение о предоставлении сертификатов только жителям Херсонской области.

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#Жилищный сертификат#Общество#Белгородская область#Херсонская область#Оксана Козлитина#Алина Харина
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