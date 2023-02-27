50 человек из Херсона планируют получить жилищный сертификат в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В 2023 году в Белгородской области будут реализованы две новые формы поддержки:
Сертификаты получат 100 семей, выехавшие из Херсонской области, которые выбрали для проживания Белгородскую область. Эти мероприятия реализуются совместно со всеми субъектами РФ. Если люди выбирают именно Белгородскую область, они обращаются к нам. На сегодняшний день у нас порядка 50 таких лиц.
Оксана Козлитина
Напомним, что ранее белгородцы сообщили Вячеславу Гладкову, что недавно привезли в область своего дедушку из Лисичанска, ЛНР. Но проживать пенсионеру негде, так как родственники живут в однокомнатной квартире. Белгородка поинтересовалась у губернатора, не выдадут ли ему сертификат на жильё как жителю ЛНР. Гладков ответил, что на федеральном уровне было принято решение о предоставлении сертификатов только жителям Херсонской области.