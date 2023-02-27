26 белгородских приграничных предприятий не смогут приступить к полевым работам

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
26 предприятий из приграничных территорий не смогут приступить к весенне-полевым работам.
Каждому субъекту предлагаем сменить место ведения бизнеса. Прорабатываем вопрос с крупными холдингами, чтобы привлечь наёмных работников на этот период.
Юлия Щедрина
Что касается остальных сельхозпредприятий, вопрос их допуска для проведения работ будет решаться советом безопасности районов и военнослужащими.
Всех сельхозтоваропроизводителей из приграничья обеспечили бронежилетами и касками, чтобы осуществить эти работы безопасно и в сроки.
Юлия Щедрина
Напомним, что предприятиям АПК также планируется возместить ущерб из-за строительства засечной черты на границе. Из-за строительства фортификационных сооружений из хозяйственного оборота были изъяты 3,7 тыс. га земли. Потери землепользователей составили 63 млн рублей.