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Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 09:02

26 белгородских приграничных предприятий не смогут приступить к полевым работам

27 февраля 2023, 08:17
Фото: 1MI

Белгородским аграриям выдадут для работы бронежилеты и каски

Предприятиям будет предложено сменить место ведения бизнеса. Об этом сообщила замгубернатора Юлия Щедрина во время оперсовещания.
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СВО

26 предприятий из приграничных территорий не смогут приступить к весенне-полевым работам.

Каждому субъекту предлагаем сменить место ведения бизнеса. Прорабатываем вопрос с крупными холдингами, чтобы привлечь наёмных работников на этот период.
Юлия Щедрина

Что касается остальных сельхозпредприятий, вопрос их допуска для проведения работ будет решаться советом безопасности районов и военнослужащими.

Всех сельхозтоваропроизводителей из приграничья обеспечили бронежилетами и касками, чтобы осуществить эти работы безопасно и в сроки.
Юлия Щедрина

Напомним, что предприятиям АПК также планируется возместить ущерб из-за строительства засечной черты на границе. Из-за строительства фортификационных сооружений из хозяйственного оборота были изъяты 3,7 тыс. га земли. Потери землепользователей составили 63 млн рублей.

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#Алина Харина#АПК#Приграничье#Полевые работы#Белгородская область#Юлия Щедрина#Экономика#СВО#Спецоперация
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