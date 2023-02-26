Жителей округа в Белгородской области предупредили о громких звуках

В своих профилях в соцсетях глава округа сообщил, что примерно до полудня жители могут слышать громкие звуки. Гриднев отметил, что беспокоиться не о чем - они будут связаны с плановой работой Вооружённых Сил Российской Федерации. Продлится это около двух часов.