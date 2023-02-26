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Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Жителей округа в Белгородской области предупредили о громких звуках

26 февраля 2023, 06:59
Фото: Bel.ru
Утром воскресенья может быть громко в Новооскольском городском округе, сообщил глава администрации Андрей Гриднев.
Сюжет
СВО

В своих профилях в соцсетях глава округа сообщил, что примерно до полудня жители могут слышать громкие звуки. Гриднев отметил, что беспокоиться не о чем - они будут связаны с плановой работой Вооружённых Сил Российской Федерации. Продлится это около двух часов.

Также с утра поступают сообщения о звуках залпов и взрывов в Шебекинском горокруге. Сообщений о возможных прилётах не поступало, как не было и соответствующего оповещения от МЧС. Но жителей попросили соблюдать меры безопасности.

Вчерашний день выдался в регионе относительно спокойным, в отличие от нескольких предыдущих. Ночью над Белгородом и районом сработала система ПВО - о серьёзных последствиях на земле не сообщалось.

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#Евгений Грицков#Громкие звуки#Спецоперация#СВО#Новый Оскол#Андрей Гриднев
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