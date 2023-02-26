Жителей округа в Белгородской области предупредили о громких звуках

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
В своих профилях в соцсетях глава округа сообщил, что примерно до полудня жители могут слышать громкие звуки. Гриднев отметил, что беспокоиться не о чем - они будут связаны с плановой работой Вооружённых Сил Российской Федерации. Продлится это около двух часов.
Также с утра поступают сообщения о звуках залпов и взрывов в Шебекинском горокруге. Сообщений о возможных прилётах не поступало, как не было и соответствующего оповещения от МЧС. Но жителей попросили соблюдать меры безопасности.
Вчерашний день выдался в регионе относительно спокойным, в отличие от нескольких предыдущих. Ночью над Белгородом и районом сработала система ПВО - о серьёзных последствиях на земле не сообщалось.