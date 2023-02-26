За сегодняшний день Курская область несколько раз подверглась обстрелам ВСУ

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Вечером 26 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях о прилётах в нескольких районах — в Кореневском и Глушковском районах.
Пострадавших и повреждений в населённых пунктах нет. Но из-за обстрелов прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района. Аварийные бригады приступают к срочному ремонту.
Роман Старовойт, губернатор Курской области
Отметим, что в Белгородской области сегодня, 26 февраля, также были зафиксированы прилёты в Новой Таволжанке.