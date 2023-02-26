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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

За сегодняшний день Курская область несколько раз подверглась обстрелам ВСУ

26 февраля 2023, 15:26
Фото: 1MI
По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет.
Сюжет
СВО

Вечером 26 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях о прилётах в нескольких районах — в Кореневском и Глушковском районах.

Пострадавших и повреждений в населённых пунктах нет. Но из-за обстрелов прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района. Аварийные бригады приступают к срочному ремонту.
Роман Старовойт, губернатор Курской области

Отметим, что в Белгородской области сегодня, 26 февраля, также были зафиксированы прилёты в Новой Таволжанке. 

Новая Таволжанка в Белгородской области снова попала под обстрел ВСУ
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#Обстрел ВСУ#Спецоперация#СВО#Обстрел#Курская область#Роман Старовойт#Александра Склярова
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