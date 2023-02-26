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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В страшной аварии в Белгородской области погибла женщина

26 февраля 2023, 11:03
Фото: 1MI
Смертельное ДТП произошло 25 февраля в Ровеньском района. По предварительной информации, женщина в легковушке не справилась с управлением и въехала в фуру, сообщили в ГИБДД.
Сюжет
ДТП

Утром субботы на трассе Белгород — Новый Оскол — Советское — Айдар 45-летняя женщина на ВАЗ-111 930 не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшей навстречу фурой Volvo, которой управлял 32-летний водитель. Грузовик после врезался ещё и в Ford Fiesta.

Водитель ВАЗа от полученных травм скончалась на месте аварии, травмы получили её 25-летняя пассажирка и 49-летняя женщина, ехавшая в иномарке.

Также в субботу в аварии пострадал ребёнок. Произошло это в Губкине в 10:25 на перекрёстке улицы Циолковского и трассы на Южную объездную. 56-летний мужчина на Mitsubishi L200 не предоставил преимущества при выезде на главную дорогу и столкнулся с Geely под управлением 41-летнего водителя. Травмировались 33-летняя женщина и 10-летний мальчик в китайском автомобиле.

Видео: 1MI
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#Евгений Грицков#Видео#Смертельная аварии#ДТП#Погибшая#Происшествия#Ровеньский район#Губкин
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