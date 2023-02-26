В страшной аварии в Белгородской области погибла женщина

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Утром субботы на трассе Белгород — Новый Оскол — Советское — Айдар 45-летняя женщина на ВАЗ-111 930 не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшей навстречу фурой Volvo, которой управлял 32-летний водитель. Грузовик после врезался ещё и в Ford Fiesta.
Водитель ВАЗа от полученных травм скончалась на месте аварии, травмы получили её 25-летняя пассажирка и 49-летняя женщина, ехавшая в иномарке.
Также в субботу в аварии пострадал ребёнок. Произошло это в Губкине в 10:25 на перекрёстке улицы Циолковского и трассы на Южную объездную. 56-летний мужчина на Mitsubishi L200 не предоставил преимущества при выезде на главную дорогу и столкнулся с Geely под управлением 41-летнего водителя. Травмировались 33-летняя женщина и 10-летний мальчик в китайском автомобиле.