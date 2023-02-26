В страшной аварии в Белгородской области погибла женщина

Также в субботу в аварии пострадал ребёнок. Произошло это в Губкине в 10:25 на перекрёстке улицы Циолковского и трассы на Южную объездную. 56-летний мужчина на Mitsubishi L200 не предоставил преимущества при выезде на главную дорогу и столкнулся с Geely под управлением 41-летнего водителя. Травмировались 33-летняя женщина и 10-летний мальчик в китайском автомобиле.