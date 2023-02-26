В Сети появился новый смешной фейк о Белгороде

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Украинские telegram-каналы распространили «срочное» сообщение о том, что над Белгородом пролетели три самолёта ВС Польши и ВС США с химическим оружием. Призыв не выходить на улицы и закрыть окна — прилагается. При этом первоисточником указали канал, посвящённый событиям в Белгородской области, который ведёт уехавший за границу белгородец.
На самом деле, такого сообщения в этом telegram-канале не было. При этом в небе над Белгородом действительно было шумно, но связано это было с работой ВС РФ.
Фейки стали неотъемлемой частью новой реальности для жителей Белгородской области. Журналисты «Бел.Ру» к годовщине спецоперации собрали самые необычные.