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Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

В Сети появился новый смешной фейк о Белгороде

26 февраля 2023, 08:46
Фото: 1MI
Такого со дня начала спецоперации на Украине ещё не было: белгородцев пугали самолётами Польши и США с химическим оружием.
Сюжет
Фейк

Украинские telegram-каналы распространили «срочное» сообщение о том, что над Белгородом пролетели три самолёта ВС Польши и ВС США с химическим оружием. Призыв не выходить на улицы и закрыть окна — прилагается. При этом первоисточником указали канал, посвящённый событиям в Белгородской области, который ведёт уехавший за границу белгородец.

На самом деле, такого сообщения в этом telegram-канале не было. При этом в небе над Белгородом действительно было шумно, но связано это было с работой ВС РФ.

Фейки стали неотъемлемой частью новой реальности для жителей Белгородской области. Журналисты «Бел.Ру» к годовщине спецоперации собрали самые необычные.

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#Фейк#Самолёты#Спецоперация#СВО#Новости Белгорода#Белгород#Евгений Грицков
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