В Чернянском районе отремонтируют две школы за 274 млн рублей

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, рабочие уже приступили к ремонту двух школ, находящихся в Чернянском районе.
Капитальный ремонт общеобразовательной школы села Русская Халань идёт полным ходом: строители уже завершили демонтажные работы, почти закончили обрешетку для кровли, а также начали внутренние подготовительные работы по устройству чернового пола и установке перегородок. Школа была построена в 1969 году, на её ремонт в 2023 году выделили порядка 110 млн рублей.
Кроме того, стартовал капремонт Андреевской средней школы, которая была построена в 1989 году. Рабочие практически завершили демонтажные работы и начали подготавливать основу для устройства чернового пола. На ремонт этой школы было выделено порядка 164 млн рублей.