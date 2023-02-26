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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

В Чернянском районе отремонтируют две школы за 274 млн рублей

26 февраля 2023, 15:53
Фото: ru.freepik.com
Одна из школ рассчитана на 160 мест, другая – на 242, сообщили в областном правительстве.

Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, рабочие уже приступили к ремонту двух школ, находящихся в Чернянском районе.

Капитальный ремонт общеобразовательной школы села Русская Халань идёт полным ходом: строители уже завершили демонтажные работы, почти закончили обрешетку для кровли, а также начали внутренние подготовительные работы по устройству чернового пола и установке перегородок. Школа была построена в 1969 году, на её ремонт в 2023 году выделили порядка 110 млн рублей.

Кроме того, стартовал капремонт Андреевской средней школы, которая была построена в 1989 году. Рабочие практически завершили демонтажные работы и начали подготавливать основу для устройства чернового пола. На ремонт этой школы было выделено порядка 164 млн рублей.

25 млн рублей уйдет на ремонт музыкальной школы в Старом Осколе
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#Ремонт#Ремонт школ#Общество#Благоустройство#Белгородская область#Чернянский район#Александра Склярова
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