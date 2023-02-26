В Чернянском районе отремонтируют две школы за 274 млн рублей

Капитальный ремонт общеобразовательной школы села Русская Халань идёт полным ходом: строители уже завершили демонтажные работы, почти закончили обрешетку для кровли, а также начали внутренние подготовительные работы по устройству чернового пола и установке перегородок. Школа была построена в 1969 году, на её ремонт в 2023 году выделили порядка 110 млн рублей.