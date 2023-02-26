Украина расширит минное поле на границе с Белгородской областью

Напомним, свои оборонительные укрепления построили и в Белгородской области. Назвали их засечной чертой. Они представляют из себя глубокие рвы и ряды из бетонных пирамид. В правительстве региона на запрос «Бел.Ру» отказались сообщать подробности о строительстве черты, назвав эти сведения тайными. В то же время в редакцию обращались люди, которые участвовали в строительстве, также мы пообщались с руководителем одного из предприятий, которое участвовало в создании укреплений на границе.