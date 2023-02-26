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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Украина расширит минное поле на границе с Белгородской областью

26 февраля 2023, 09:44
Фото: 1MI
Заминированную зону на границах с Россией и Белоруссией планируют увеличить до двух километров.
Сюжет
СВО

Соответствующий законопроект одобрила Верховная Рада Украины, сообщили в украинской погранслужбе. Полоса вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы увеличится до двух километров в ширину — это будет заминированная территория.

Напомним, свои оборонительные укрепления построили и в Белгородской области. Назвали их засечной чертой. Они представляют из себя глубокие рвы и ряды из бетонных пирамид. В правительстве региона на запрос «Бел.Ру» отказались сообщать подробности о строительстве черты, назвав эти сведения тайными. В то же время в редакцию обращались люди, которые участвовали в строительстве, также мы пообщались с руководителем одного из предприятий, которое участвовало в создании укреплений на границе.

В белгородском правительстве отказались делиться подробностями по засечной черте
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#Евгений Грицков#Минное поле#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Украина
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