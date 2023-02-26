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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Раненный при обстреле Купянска мужчина проходит восстановление в Белгороде

26 февраля 2023, 13:47
Фото: Российский Красный Крест
Сейчас он оказался в белгородском отделении Российского Красного Креста и мечтает воссоединиться со своей семьёй.
Сюжет
СВО

Сергей с женой жил в Купянске в Харьковской области. Супруга как-то отправила его к дочери — узнать, эвакуировалась они из города или нет. Примерно в 800 метрах от дома дочери Сергей попал под обстрел и получил ранение осколком в ногу. Он упал на асфальт и попытался перетянуть ногу футболкой, но остановить кровотечение не удалось. Сергей заметил недалеко мужчину и позвал на помощь. Прохожие помогли добраться до больницы.

В больнице из персонала на тот момент оставались три медсестры и две няни, поэтому мужчину на машине отправили в Сватово. Там Сергею сделали рентген и отправили в Луганск на операцию. После восстановления в больнице мужчине предложили переехать в Белгород и восстановить документы — у него была с собой только фотография паспорта.

Жена, дочь и мать Сергея остались в Купянске. Сын и невестка ещё в мае 2022 года эвакуировались в Челябинск и зовут мужчину к себе.

«Что будет дальше и как сложится их общая судьба, раскидавшая нас, я не знаю, но верю, что мы скоро воссоединимся», — рассказывает Сергей.

#Евгений Грицков#Раненый мужчина#Красный крест#Восстановление#Спецоперация#СВО#Новости Белгорода#Белгород#Купянск#Харьковская область
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