Раненный при обстреле Купянска мужчина проходит восстановление в Белгороде

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Сергей с женой жил в Купянске в Харьковской области. Супруга как-то отправила его к дочери — узнать, эвакуировалась они из города или нет. Примерно в 800 метрах от дома дочери Сергей попал под обстрел и получил ранение осколком в ногу. Он упал на асфальт и попытался перетянуть ногу футболкой, но остановить кровотечение не удалось. Сергей заметил недалеко мужчину и позвал на помощь. Прохожие помогли добраться до больницы.
В больнице из персонала на тот момент оставались три медсестры и две няни, поэтому мужчину на машине отправили в Сватово. Там Сергею сделали рентген и отправили в Луганск на операцию. После восстановления в больнице мужчине предложили переехать в Белгород и восстановить документы — у него была с собой только фотография паспорта.
Жена, дочь и мать Сергея остались в Купянске. Сын и невестка ещё в мае 2022 года эвакуировались в Челябинск и зовут мужчину к себе.
«Что будет дальше и как сложится их общая судьба, раскидавшая нас, я не знаю, но верю, что мы скоро воссоединимся», — рассказывает Сергей.