Раненный при обстреле Купянска мужчина проходит восстановление в Белгороде

Сергей с женой жил в Купянске в Харьковской области. Супруга как-то отправила его к дочери — узнать, эвакуировалась они из города или нет. Примерно в 800 метрах от дома дочери Сергей попал под обстрел и получил ранение осколком в ногу. Он упал на асфальт и попытался перетянуть ногу футболкой, но остановить кровотечение не удалось. Сергей заметил недалеко мужчину и позвал на помощь. Прохожие помогли добраться до больницы.