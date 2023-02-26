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Published Сегодня, 16:14

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Появилось видео с последствиями обстрела белгородского села

26 февраля 2023, 16:14
Фото: Telegram-канал "Радар Белгород"
Сегодня, 26 февраля, село Красный Хутор подверглось обстрелу ВСУ. Прилёт зафиксировали в частном доме.
Сюжет
СВО

26 февраля Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам с украинской стороны. За сегодняшний день несколько обстрелов зафиксировали в селе Новая Таволжанка Шебекинского горокруга.

Выяснилось, что прилёты также пришлись в село Красный Хутор Белгородского района. В Telegram-канале «Радар Белгород» опубликовали видеозапись с последствиями сегодняшнего обстрела. Судя по кадрам, снаряд попал в частный двухэтажный дом.

Напомним, что в селе Красный Хутор в настоящий момент никто не проживает. С конца октября 2022 года в населённом пункте ввели режим ЧС, жителей оттуда эвакуировали.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Происшествия#СВО#Обстрел#Последствия#Белгородский район#Красный хутор#Видео
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