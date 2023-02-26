Появилось видео с последствиями обстрела белгородского села

Выяснилось, что прилёты также пришлись в село Красный Хутор Белгородского района. В Telegram-канале «Радар Белгород» опубликовали видеозапись с последствиями сегодняшнего обстрела. Судя по кадрам, снаряд попал в частный двухэтажный дом.