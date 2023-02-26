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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Новая Таволжанка в Белгородской области снова попала под обстрел ВСУ

26 февраля 2023, 09:17
Фото: Bel.ru
Около полудня жителям села в Шебекинском городском округе начали поступать уведомления с просьбой спрятаться в укрытия.
Сюжет
СВО

Днём 26 декабря украинские войска вновь обстреляли Новую Таволжанку вблизи Шебекино. В полдень жителей села через сообщения попросили укрыться в безопасном месте.

О последствиях обстрела на момент публикации ничего не известно.

Новая Таволжанка часто становится целью для украинских миномётов и ракетных систем залпового огня. В прошлое воскресенье жертвой обстрела стала 12-летняя девочка. Днём позже от ранений в машине скорой помощи скончалась женщина.

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#Евгений Грицков#Обстрел ВСУ#Спецоперация#СВО#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка
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