Новая Таволжанка в Белгородской области снова попала под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Днём 26 декабря украинские войска вновь обстреляли Новую Таволжанку вблизи Шебекино. В полдень жителей села через сообщения попросили укрыться в безопасном месте.
О последствиях обстрела на момент публикации ничего не известно.
Новая Таволжанка часто становится целью для украинских миномётов и ракетных систем залпового огня. В прошлое воскресенье жертвой обстрела стала 12-летняя девочка. Днём позже от ранений в машине скорой помощи скончалась женщина.