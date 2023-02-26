Итоги недели: губернатор попал в больницу, а военный самолёт потерпел крушение

Основной претензией Андрея Маслова, с которой он обратился в суд, было включение Telegram-канала издания «Фонарь» и личного канала главного редактора в список «вражеских инфопомоек». Маслов считает, что это негативно отразилось на репутации издания и самого главреда. А это, в свою очередь, нанесло журналисту вред — и моральный, и физический. Теперь Андрей Маслов требует с Владимира Бабина компенсацию в размере 150 тыс. рублей, а с Радченко — в 50 тыс. рублей.