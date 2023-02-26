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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Итоги недели: губернатор попал в больницу, а военный самолёт потерпел крушение

26 февраля 2023, 06:22
Фото: Bel.ru
В Белгородской области в эту неделю февраля случилось много обстрелов, падение самолёта Минобороны, суд журналиста с блогерами. Вячеслав Гладков попал в больницу. Также мы составили топ влиятельных белгородцев.

Гладков попал в больницу

24 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал в больницу. Изначально об этом сообщили telegram-каналы. В сети говорили, что Гладков отравился и состояние его здоровья оценивается как средней тяжести, но жизни ничего не угрожает. Белгородцы начали сильно беспокоиться за главу — пришлось и ему прокомментировать ситуацию.

Вячеслав Гладков отметил, что ничего критичного не случилось, а сообщать о своей болезни он вообще не планировал. На момент выхода этого текста его уже должны были отпустить домой. «Некогда болеть», — сообщил губернатор.

Ничего критичного нет: Гладков рассказал о попадании в больницу
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Крушение самолёта Минобороны

23 февраля, в День защитника Отечества, на территории Белгородской области упал самолёт Минобороны. Произошло это в Валуйском округе. Пилот военного самолёта Су-25 выполнял боевую задачу, но, возвращаясь на аэродром, потерпел крушение.

Пилот успел катапультироваться, но всё равно получил серьёзные травмы, из-за которых скончался. Само воздушное судно упало в безлюдной местности — инфраструктура не повреждена, других пострадавших тоже нет. Предварительной причиной крушения назвали техническую неисправность.

В Минобороны сообщили подробности крушения самолёта в Белгородской области
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Снаряд на детской площадке

24 февраля был громким для белгородцев, как и предыдущие дни. В частности, под обстрел ВСУ попали Шебекино и село в Валуйском округе. В Шебекино неразорвавшийся снаряд ВСУ упал на детскую площадку.

Никто не пострадал, а на место сразу выехали спецслужбы. В итоге сапёры разминировали территорию. Но всё могло обернуться трагедией, если бы на площадке играли дети, а снаряд выполнил поставленную задачу — взорваться.

Неразорвавшийся снаряд упал на детскую площадку в Шебекино
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Суд журналиста с блогерами

Хотя рабочая неделя и была короткой, на насыщенность событиями это не повлияло. Так, в Белгороде прошло первое заседание суда по делу журналиста и блогера. Главный редактор «Фонаря» подал иск на скандального блогера Владимира Бабина. Среди соответчиков был и другой белгородец, член региональной общественной палаты — Вадим Радченко.

Причиной судебных разбирательств послужил конфликт в социальных сетях. В своём блоге Бабин якобы обвинил главреда в сотрудничестве с «фашистской Украиной». На заседании разбирали, что означает «говнарь», рассчитывали калибр «неовласовщины», изучали Буратино со свастикой. Наблюдать за развитием событий пришли порядка 25 человек.

Основной претензией Андрея Маслова, с которой он обратился в суд, было включение Telegram-канала издания «Фонарь» и личного канала главного редактора в список «вражеских инфопомоек». Маслов считает, что это негативно отразилось на репутации издания и самого главреда. А это, в свою очередь, нанесло журналисту вред — и моральный, и физический. Теперь Андрей Маслов требует с Владимира Бабина компенсацию в размере 150 тыс. рублей, а с Радченко — в 50 тыс. рублей.

Дело Маслова — Бабина: подельники в СБУ, ЦИПсО и буратино со свастикой
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Топ-100 влиятельных белгородцев

Ежегодно редакция «Бел.Ру» составляет рейтинг самых влиятельных личностей Белгородской области. Оценкой персон занимались не только мы, но и 40 экспертов политической сферы, предприниматели, общественники, представители ведомств и СМИ. Белгородцы анонимно оценивали по 10-балльной шкале, насколько тот или иной человек из выборки влияет на жизнь региона.

Первое место среди влиятельных жителей Белгородской области занял губернатор — Вячеслав Гладков. С одной стороны, ожидаемо, что глава региона стал одним из самых влиятельных белгородцев. С другой — Гладков проделал немалый путь для того, чтобы заслужить первенство. И продолжает его сейчас.

Вторую строчку топа занял богатейший человек в регионе, депутат облдумы и по совместительству главный владелец агропромышленной ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов.

Почётное третье место досталось региональному министру финансов и бюджетной политики Владимиру Боровику. В прошлом году он был на восьмом месте. На четвёртой строчке по прежнему остаётся депутат Госдумы и президент фонда «Поколение» Андрей Скоч. Его в Белгородской области уважают. Замыкает первую пятёрку митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Вот такая Святая Белгородчина.

Топ-100 влиятельных людей Белгородской области: рейтинг «Бел.Ру»
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#Кристина Семенчук#Общество#Итоги недели#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир зотов#Андрей Маслов#Владимир Бабин#Андрей Скоч#Обстрел ВСУ#Приграничье#Рейтинг влияния#Крушение#Минобороны
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