Февраль в Белгородской области закончится мокрым снегом и плюсовой температурой

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
По данным Гидрометцентра, в понедельник, 27 февраля, над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Ночью пройдёт снег, днём будет мокрый снег. При юго-западном и северо-западном ветре температура и ночью, и днём будет примерно одинаковой — от трёх градусов мороза до двух градусов тепла.
В Белгороде до 5 мм осадков в виде снега с дождём выпадет после обеда понедельника. Температура при этом постепенно упадёт с плюсовой в небольшой минус. В Старом Осколе будет без осадков, но и похолодает к вечеру лишь до одного градуса ниже нуля. В Новом Осколе 27 февраля ожидают продолжительный дождь во второй половине дня, который к ночи сменится снегом и морозом до -4.
В Валуйках после плюс семи градусов воскресенья будет прохладнее: ночью — ноль градусов, днём — до +4 °С.