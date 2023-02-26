Февраль в Белгородской области закончится мокрым снегом и плюсовой температурой

В Белгороде до 5 мм осадков в виде снега с дождём выпадет после обеда понедельника. Температура при этом постепенно упадёт с плюсовой в небольшой минус. В Старом Осколе будет без осадков, но и похолодает к вечеру лишь до одного градуса ниже нуля. В Новом Осколе 27 февраля ожидают продолжительный дождь во второй половине дня, который к ночи сменится снегом и морозом до -4.