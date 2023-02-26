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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Февраль в Белгородской области закончится мокрым снегом и плюсовой температурой

26 февраля 2023, 10:40
Фото: 1MI
Перепад температур в последние дни февраля приведёт к гололедице, а снег будет конкурировать с дождём, сообщили синоптики.
Сюжет
Погода

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 27 февраля, над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Ночью пройдёт снег, днём будет мокрый снег. При юго-западном и северо-западном ветре температура и ночью, и днём будет примерно одинаковой — от трёх градусов мороза до двух градусов тепла.

В Белгороде до 5 мм осадков в виде снега с дождём выпадет после обеда понедельника. Температура при этом постепенно упадёт с плюсовой в небольшой минус. В Старом Осколе будет без осадков, но и похолодает к вечеру лишь до одного градуса ниже нуля. В Новом Осколе 27 февраля ожидают продолжительный дождь во второй половине дня, который к ночи сменится снегом и морозом до -4.

В Валуйках после плюс семи градусов воскресенья будет прохладнее: ночью — ноль градусов, днём — до +4 °С.

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#Евгений Грицков#Погода#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол
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