Белгородские сыровары впервые приготовят блинный торт высотой в 1,5 метра

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
В пресс-службе мэрии Белгорода рассказали, что на Масленицу в этом году сыровары впервые приготовят пятиярусный торт высотой 1,5 метра и весом в 150 килограмм.
Для того, чтобы собрать все коржи, потребуются почти сутки, отметила руководитель белгородской сыроварни Лариса Батманова. Но сами блины для торта уже готовы — их сыровары готовили на протяжении трёх суток. Всего получилось приготовить 3 000 блинов.
Для крема будет использовано 75 кг творожного сыра и 80 литров отборных сливок, которые произведены на белгородской сыроварне, 45 кг белого шоколада и 25 кг фруктов.
рассказали в городской администрации.
Блинный торт начали собирать ещё утром 25 февраля, чтобы успеть к городскому празднику. Помимо горожан, в мэрии планируют поделиться необычным блинным тортом с военными, которые сейчас находятся в госпитале.