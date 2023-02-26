Белгородские сыровары впервые приготовят блинный торт высотой в 1,5 метра

Для того, чтобы собрать все коржи, потребуются почти сутки, отметила руководитель белгородской сыроварни Лариса Батманова. Но сами блины для торта уже готовы — их сыровары готовили на протяжении трёх суток. Всего получилось приготовить 3 000 блинов.