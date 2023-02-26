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Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Белгородские сыровары впервые приготовят блинный торт высотой в 1,5 метра

26 февраля 2023, 04:22
Фото: 1MI
Весить торт будет 150 килограмм, сообщили в городской администрации.

В пресс-службе мэрии Белгорода рассказали, что на Масленицу в этом году сыровары впервые приготовят пятиярусный торт высотой 1,5 метра и весом в 150 килограмм.

Для того, чтобы собрать все коржи, потребуются почти сутки, отметила руководитель белгородской сыроварни Лариса Батманова. Но сами блины для торта уже готовы — их сыровары готовили на протяжении трёх суток. Всего получилось приготовить 3 000 блинов.

Для крема будет использовано 75 кг творожного сыра и 80 литров отборных сливок, которые произведены на белгородской сыроварне, 45 кг белого шоколада и 25 кг фруктов.
рассказали в городской администрации.

Блинный торт начали собирать ещё утром 25 февраля, чтобы успеть к городскому празднику. Помимо горожан, в мэрии планируют поделиться необычным блинным тортом с военными, которые сейчас находятся в госпитале.

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