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Белгород обошёл Москву и Санкт-Петербург в рейтинге культурных городов России

26 февраля 2023, 07:42
Фото: Bel.ru
Областной центр вошёл в пятёрку лидеров вместе с Петрозаводском, Томском, Архангельском и Вологдой, говорится в исследовании Высшей школы экономики.

Об исследовании рассказали журналисты «Известий». Белгород уступил лишь Петрозаводску в списке городов с самым высоким культурным капиталом. В пятёрку вошли также Томск, Архангельск и Вологда. Санкт-Петербург остался на 13-м месте, а Москва оказалась только 28-й.

Эксперты объясняют такой результат тем, что у людей в небольших городах больше свободного времени, потому культурная инфраструктура пользуется большим спросом.

В Высшей школе экономики проанализировали 78 городов с населением более 250 тысяч человек. При составлении рейтинга обращали внимание не только на само наличие культурной инфраструктуры, но и на то, с каким желанием люди посещают культурные объекты и мероприятия.

Индекс складывался из трёх форм культурного капитала: данные конкурсов на гранты в сфере культуры, сами объекты культуры — то, что можно потрогать руками и куда можно сходить и провести время, а также воплощения культурной жизни — фестивали и другие мероприятия.

Учитывались и дополнительные факторы: профильные группы в соцсетях, каналы, площадки для создания контента, а также доля людей с высшим образованием, докторов и кандидатов наук.

 

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#Евгений Грицков#Культурный капитал#Рейтинг городов#Вшэ#Фестивали#Общество#Новости Белгорода#Белгород
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