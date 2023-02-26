Белгород обошёл Москву и Санкт-Петербург в рейтинге культурных городов России

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Об исследовании рассказали журналисты «Известий». Белгород уступил лишь Петрозаводску в списке городов с самым высоким культурным капиталом. В пятёрку вошли также Томск, Архангельск и Вологда. Санкт-Петербург остался на 13-м месте, а Москва оказалась только 28-й.
Эксперты объясняют такой результат тем, что у людей в небольших городах больше свободного времени, потому культурная инфраструктура пользуется большим спросом.
В Высшей школе экономики проанализировали 78 городов с населением более 250 тысяч человек. При составлении рейтинга обращали внимание не только на само наличие культурной инфраструктуры, но и на то, с каким желанием люди посещают культурные объекты и мероприятия.
Индекс складывался из трёх форм культурного капитала: данные конкурсов на гранты в сфере культуры, сами объекты культуры — то, что можно потрогать руками и куда можно сходить и провести время, а также воплощения культурной жизни — фестивали и другие мероприятия.
Учитывались и дополнительные факторы: профильные группы в соцсетях, каналы, площадки для создания контента, а также доля людей с высшим образованием, докторов и кандидатов наук.