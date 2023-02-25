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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Звёзды футбола съехались в Белгород

25 февраля 2023, 15:34
Фото: https://t.me/v_v_demidov
В Белгороде прошёл турнир с участием ветеранов футбола. В областной центр приехали такие спортивные звёзды, как Александр Панов, Александр Филимонов, Виталий Булыга, Константин Головской. Об этом рассказал градоначальник Валентин Демидов.
Сюжет
Футбол

За звание лучших на футбольном поле 25 февраля боролись команды из Орла, Брянска, Курска, Воронежа и, конечно, Белгородской области. Наш регион представляли две команды.

Начались спортивные состязания с передачи футбольной экипировки начинающим белгородским футболистам. А победителем турнира стала дружба.

Напомним, в феврале стало известно о том, что во Дворце спорта «Салют» на ул. Белинского в Белгороде откроют школу Джеффа Монсона. Там же построили первый крытый футбольный манеж. Журналисты «Бел.Ру» посетили учреждение и показали, как оно выглядит внутри.

Фото: https://t.me/v_v_demidov
Как выглядит крытый футбольный манеж в Белгороде
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#Кристина Семенчук#Футбол#Спорт#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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