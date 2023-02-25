Звёзды футбола съехались в Белгород

Напомним, в феврале стало известно о том, что во Дворце спорта «Салют» на ул. Белинского в Белгороде откроют школу Джеффа Монсона. Там же построили первый крытый футбольный манеж. Журналисты «Бел.Ру» посетили учреждение и показали, как оно выглядит внутри.