Звёзды футбола съехались в Белгород

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
За звание лучших на футбольном поле 25 февраля боролись команды из Орла, Брянска, Курска, Воронежа и, конечно, Белгородской области. Наш регион представляли две команды.
Начались спортивные состязания с передачи футбольной экипировки начинающим белгородским футболистам. А победителем турнира стала дружба.
Напомним, в феврале стало известно о том, что во Дворце спорта «Салют» на ул. Белинского в Белгороде откроют школу Джеффа Монсона. Там же построили первый крытый футбольный манеж. Журналисты «Бел.Ру» посетили учреждение и показали, как оно выглядит внутри.