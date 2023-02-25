Вячеслав Гладков прочитал стихотворение о городе Шебекино в проекте «Тавриды»: видео

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Арт-кластер «Таврида» запустил проект «Настоящие в Политехническом», в котором общественные и политические деятели, звёзды эстрады читают стихотворения современных поэтов. Произведения рассказывают о чувствах и переживаниях жителей новых территорий России и Белгорода в период СВО.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прочитал стихотворение поэта Елены Светличной, учителя высшей квалификационной категории, преподавателя технологии в школе № 4 Шебекино.