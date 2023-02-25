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Published Сегодня, 07:16

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Updated Сегодня, 07:30

Вячеслав Гладков прочитал стихотворение о городе Шебекино в проекте «Тавриды»: видео

25 февраля 2023, 07:16
Фото: vk.com/tavrida_art

Губернатор Белгородской области прочитал стихотворение учительницы из Шебекино

Стихотворение рассказывает о жизни города в условиях постоянных обстрелов.

Арт-кластер «Таврида» запустил проект «Настоящие в Политехническом», в котором общественные и политические деятели, звёзды эстрады читают стихотворения современных поэтов. Произведения рассказывают о чувствах и переживаниях жителей новых территорий России и Белгорода в период СВО.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прочитал стихотворение поэта Елены Светличной, учителя высшей квалификационной категории, преподавателя технологии в школе № 4 Шебекино.

Видео: vk.com/tavrida_art
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#Общество#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Видео
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