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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

В Шебекино благоустроят территорию микрорайона Мелзавод

25 февраля 2023, 11:05
Фото: 1MI
На эти работы было направлено более 10,4 млн рублей. Информацию представила пресс-служба правительства области.

В 2023 году в Шебекино благоустроят территорию микрорайона Мелзавод. Известно, что на прибрежной зоне установят зонтики, шезлонги, скамейки, спасательный пост и верёвочный парк. Кроме того, рабочие выполнят укладку тротуарной плитки и озеленят территорию.

В сквере будет оборудована площадка с качелями для детей и взрослых. Проект будет реализован в рамках программы инициативного бюджетирования.

Напомним, что в Белгородской области четыре города благоустроят за 315 млн рублей. Так, в Валуйках благоустроят территорию у реки Валуй на склоне. В Грайвороне обустроят рекреационную зону «Петровская круча». В этом месте установят большой шатёр, арочный коридор в виде сердца и скамейку для влюблённых. В Новом Осколе обновят Центральный парк имени Горького, а в Шебекино благоустроят площадку бывшего химзавода. Проекты победителей всероссийского конкурса реализуют на федеральные средства уже в 2023 году.

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#Благоустройство#Ремонт#Общество#Шебекино#Алина Харина
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