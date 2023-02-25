Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В 2023 году в Шебекино благоустроят территорию микрорайона Мелзавод. Известно, что на прибрежной зоне установят зонтики, шезлонги, скамейки, спасательный пост и верёвочный парк. Кроме того, рабочие выполнят укладку тротуарной плитки и озеленят территорию.
В сквере будет оборудована площадка с качелями для детей и взрослых. Проект будет реализован в рамках программы инициативного бюджетирования.
Напомним, что в Белгородской области четыре города благоустроят за 315 млн рублей. Так, в Валуйках благоустроят территорию у реки Валуй на склоне. В Грайвороне обустроят рекреационную зону «Петровская круча». В этом месте установят большой шатёр, арочный коридор в виде сердца и скамейку для влюблённых. В Новом Осколе обновят Центральный парк имени Горького, а в Шебекино благоустроят площадку бывшего химзавода. Проекты победителей всероссийского конкурса реализуют на федеральные средства уже в 2023 году.