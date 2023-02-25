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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

В Белгороде снег и наледь убирают 174 рабочих

25 февраля 2023, 09:44
Фото: Мэрия Белгорода
Также в уборке задействовано 46 единиц техники, сообщает мэрия Белгорода.

25 февраля в уборке города участвуют 174 рабочих и 46 единиц техники «Белгорблагоустройства». Рабочие очищают пешеходные маршруты от наледи и снежного наста.

Рабочие используют два вида лопат — штыковые и совковые. Одними соскребают верхний, ледяной или снежный слой, а другими убирают снег и лёд в сторону.
Мэрия Белгорода
Фото: Мэрия Белгорода

Напомним, что ранее в Белгороде не хватило снегоуборочной техники во время сильного снегопада. В этот день в городе выпало 15 см снега. С таким объёмом имеющейся технике было справиться достаточно сложно. Во время снегопада пришлось привлекать спецтехнику от подрядчиков, а коммунальщикам — брать дополнительные смены. Мэр города Валентин Демидов призывал белгородцев оставаться дома из-за непогоды.

Ранее из-за непогоды из строя вышли восемь единиц техники. Поломки градоначальник Валентин Демидов назвал некритичными и пообещал, что техника вернётся на дороги в ближайшее время.

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