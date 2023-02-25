В Белгороде снег и наледь убирают 174 рабочих

Напомним, что ранее в Белгороде не хватило снегоуборочной техники во время сильного снегопада. В этот день в городе выпало 15 см снега. С таким объёмом имеющейся технике было справиться достаточно сложно. Во время снегопада пришлось привлекать спецтехнику от подрядчиков, а коммунальщикам — брать дополнительные смены. Мэр города Валентин Демидов призывал белгородцев оставаться дома из-за непогоды.