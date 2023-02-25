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Published Сегодня, 13:40

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В Белгороде 300 спортсменов приняли участие в забеге по пересечённой местности

25 февраля 2023, 13:40
Фото: правительство Белгородской области
25 февраля на велолыжероллерной трассе «Олимпия» прошли соревнования «Белая Лига зимний трейл 2023».

300 спортсменов из Белгородской области приняли участие в забеге «Белая Лига зимний трейл 2023». Самой младшей участнице было три года. Она преодолела дистанцию в сопровождении родителей. Самому старшему участнику соревнований — 84 года.

Протяжённость детской трассы составила 1 км. Взрослым необходимо было пробежать 7 км. Победитель соревнований преодолел дистанцию за 30 минут.

Фото: правительство Белгородской области

Напомним, что недавно в Белгороде прошли соревнования моржей. Любители зимнего плавания не только проплыли дистанцию в проруби, но и пробежали её по снегу.

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#Алина Харина#Спортивные соревнования#Спорт#Белгород
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