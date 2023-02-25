В Белгороде 300 спортсменов приняли участие в забеге по пересечённой местности

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
300 спортсменов из Белгородской области приняли участие в забеге «Белая Лига зимний трейл 2023». Самой младшей участнице было три года. Она преодолела дистанцию в сопровождении родителей. Самому старшему участнику соревнований — 84 года.
Протяжённость детской трассы составила 1 км. Взрослым необходимо было пробежать 7 км. Победитель соревнований преодолел дистанцию за 30 минут.
Напомним, что недавно в Белгороде прошли соревнования моржей. Любители зимнего плавания не только проплыли дистанцию в проруби, но и пробежали её по снегу.