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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Теперь остались без дома: очевидцы рассказали об обстреле села в Волоконовском районе

25 февраля 2023, 12:16
Фото: ГТРК Белгород

Очевидцы рассказали об обстреле села в Белгородской области

23 февраля под обстрел ВСУ попало село Борисовка. Репортаж с места событий представили журналисты ГТРК «Белгород».
Сюжет
Обстрел

Село Борисовка попало под обстрел 23 февраля. Было зафиксировано около пяти прилётов.

На момент обстрела местная жительница Людмила Анатольевна находилась в своей комнате. Один из снарядов попал в крышу её дома.

Я была в той комнате, где больше всего разрушений. Хотела выйти во двор. Открыла дверь, всё завалилось. Недавно маму похоронила. Теперь остались без дома. Ни мамы, ни дома.
Людмила Анатольевна

Выбраться из дома женщине помог сосед Николай: «Я прибегаю, а дома нет у Людмилы. Я её беру и вытягиваю. Она просто в шоке».

Ещё одна местная жительница Лариса Викторовна отделалась лёгким испугом. Её дом находится по соседству.

Слышу сильный грохот. Смотрю, а у меня сарай поднимается. И сразу падает назад. Стёкла посыпались, вазы, люстра.
Лариса Викторовна

Стоит напомнить, что в ходе обстрела один из снарядов прилетел прямо в домовладение, где находились две женщины — погибла женщина 1951 года рождения. Дочь погибшей тоже пострадала — ей бригада скорой оказала медпомощь на месте.

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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Общество#Обстрел#Волоконовский район#Видео
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