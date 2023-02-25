Шебекинскую ярмарку обкладывают мешками с песком

Напомним, в ходе обстрела со стороны Украины в октябре 2022 года в Шебекино полностью уничтожены три торговых центра. Власти до сих пор решают вопрос компенсации потерь, понесённых их собственником. Еще один торговый центр поврежден в феврале 2023 года: после попадания снарядов здание загорелось.