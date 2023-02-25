Шебекинскую ярмарку обкладывают мешками с песком

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Сейчас павильоны обкладывают мешками с песком. Но не все торговые точки можно защитить таким образом – такой вариант невозможен для открытых торговых павильонов. И пока власти видят единственный выход спасти их в переносе на другое место работы.
Также Владимир Жданов сообщил, что собственники ярмарки в Шебекино создали дополнительные места укрытия персонала в случае обстрела ВСУ.
Напомним, в ходе обстрела со стороны Украины в октябре 2022 года в Шебекино полностью уничтожены три торговых центра. Власти до сих пор решают вопрос компенсации потерь, понесённых их собственником. Еще один торговый центр поврежден в феврале 2023 года: после попадания снарядов здание загорелось.