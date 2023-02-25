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Шебекинскую ярмарку обкладывают мешками с песком

25 февраля 2023, 17:31
Фото: https://vk.com/zhdanov_vn
Центральную ярмарку в Шебекино Белгородской области, которая уже несколько раз подвергалась обстрелам ВСУ, планируют перенести в другое место. Об этом рассказал глава Шебекинского округа Владимир Жданов.

Сейчас павильоны обкладывают мешками с песком. Но не все торговые точки можно защитить таким образом – такой вариант невозможен для открытых торговых павильонов. И пока власти видят единственный выход спасти их в переносе на другое место работы.

Также Владимир Жданов сообщил, что собственники ярмарки в Шебекино создали дополнительные места укрытия персонала в случае обстрела ВСУ.

Напомним, в ходе обстрела со стороны Украины в октябре 2022 года в Шебекино полностью уничтожены три торговых центра. Власти до сих пор решают вопрос компенсации потерь, понесённых их собственником. Еще один торговый центр поврежден в феврале 2023 года: после попадания снарядов здание загорелось.

Фото: https://vk.com/zhdanov_vn
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#Кристина Семенчук#Город#Спецоперация на Украине#СВО#Белгородская область#Шебекино#Владимир Жданов
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