Работа ПВО, стихотворение о городе Шебекино, запуск фейерверка: итоги дня

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Ночью 25 февраля над областью раздалась череда громких звуков. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала система ПВО. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.
Полицейские нашли нарушителя, который ночью 23 февраля запустил фейерверк на улице Железнодорожной в Белгороде. Им оказался 41-летний местный житель.
В отношении правонарушителя составили административный материал. Ему грозит арест до 15 суток.
Губернатор Белгородской области принял участие в проекте «Настоящие в Политехническом» арт-кластера «Тавриды». В рамках проекта участники читают стихотворения о чувствах и переживаниях жителей новых территорий России и Белгорода.
Вячеслав Гладков прочитал стихотворение поэта Елены Светличной, учителя из Шебекино.