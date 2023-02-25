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Работа ПВО, стихотворение о городе Шебекино, запуск фейерверка: итоги дня

25 февраля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
25 февраля жители области обсуждали ночную работу ПВО, наказание за запуск фейерверка и стихотворение учительницы из Шебекино.

Громкие звуки над Белгородом и областью

Ночью 25 февраля над областью раздалась череда громких звуков. Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала система ПВО. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Над Белгородской областью сработала система ПВО
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15 суток за запуск фейерверка

Полицейские нашли нарушителя, который ночью 23 февраля запустил фейерверк на улице Железнодорожной в Белгороде. Им оказался 41-летний местный житель.

В отношении правонарушителя составили административный материал. Ему грозит арест до 15 суток.

Белгородцу грозит арест до 15 суток за запуск фейерверка 23 февраля
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Стихотворение в исполнении Гладкова

Губернатор Белгородской области принял участие в проекте «Настоящие в Политехническом» арт-кластера «Тавриды». В рамках проекта участники читают стихотворения о чувствах и переживаниях жителей новых территорий России и Белгорода.

Вячеслав Гладков прочитал стихотворение поэта Елены Светличной, учителя из Шебекино.

Вячеслав Гладков прочитал стихотворение о городе Шебекино в проекте «Тавриды»: видео
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Вячеслав Гладков прочитал стихотворение о городе Шебекино в проекте «Тавриды»: видео
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