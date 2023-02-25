Над Белгородской областью сработала система ПВО

Posted Вчера, 21:23
Published Вчера, 21:23
Modified Вчера, 21:25
Updated Вчера, 21:25
Ночью на 25 февраля над Белгородом и Белгородской областью раздалась череда громких звуков. Через время в регионе вновь стало громко.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в регионе сработала система ПВО.
В Белгороде и Белгородском районе сработала наша система ПВО. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Оперативные службы уточняют информацию.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области