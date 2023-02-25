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Posted Вчера, 21:23

Published Вчера, 21:23

Modified Вчера, 21:25

Updated Вчера, 21:25

Над Белгородской областью сработала система ПВО

24 февраля 2023, 21:23
Фото: 1MI
Громкие звуки в регионе прокомментировал губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Ночью на 25 февраля над Белгородом и Белгородской областью раздалась череда громких звуков. Через время в регионе вновь стало громко.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в регионе сработала система ПВО.

В Белгороде и Белгородском районе сработала наша система ПВО. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Оперативные службы уточняют информацию.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Пво#Работа ПВО#Громкие звуки#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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