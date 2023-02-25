Белгородцев 26 февраля ожидает дождь

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В воскресенье, 26 февраля, на территории Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью ожидается дождь и мокрый снег. Днём местами пройдут небольшие дожди.
Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Возможны порывы ветра до 16 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +7 градусов.
Напомним, что самые минимальные температурные показатели в областном центре в феврале были зафиксированы в 1928 году. Минимальная температура воздуха составила 35 градусов мороза. Максимальная температура воздуха в Белгороде в последний месяц зимы была зафиксирована в 1990 году. Тогда воздух прогрелся до 12,7 градуса тепла.