Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Белгородцев 26 февраля ожидает дождь

25 февраля 2023, 11:42
Фото: 1MI
Температура воздуха днём поднимается до +7 градусов, сообщает МЧС России по Белгородской области.
Сюжет
Погода

В воскресенье, 26 февраля, на территории Белгородской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью ожидается дождь и мокрый снег. Днём местами пройдут небольшие дожди.

Ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с. Возможны порывы ветра до 16 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +7 градусов.

Напомним, что самые минимальные температурные показатели в областном центре в феврале были зафиксированы в 1928 году. Минимальная температура воздуха составила 35 градусов мороза. Максимальная температура воздуха в Белгороде в последний месяц зимы была зафиксирована в 1990 году. Тогда воздух прогрелся до 12,7 градуса тепла.

Читайте также:
Погода только ухудшается: мэр Белгорода призвал всех оставаться домаКакая погода ожидается в Белгородской области весной 2023 годаКогда был самый холодный февраль в истории Белгорода
#Алина Харина#Погода#Снег#Мокрый снег#Синоптики#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Вячеслав Гладков прочитал стихотворение о городе Шебекино в проекте «Тавриды»: видео
Сегодня, 07:16
Теперь остались без дома: очевидцы рассказали об обстреле села в Волоконовском районе
Сегодня, 12:16
Белгородцу грозит арест до 15 суток за запуск фейерверка 23 февраля
Сегодня, 08:14
В Белгороде снег и наледь убирают 174 рабочих
Сегодня, 09:44
Над Белгородской областью сработала система ПВО
Вчера, 21:23