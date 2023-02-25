Белгородцев 26 февраля ожидает дождь

Напомним, что самые минимальные температурные показатели в областном центре в феврале были зафиксированы в 1928 году. Минимальная температура воздуха составила 35 градусов мороза. Максимальная температура воздуха в Белгороде в последний месяц зимы была зафиксирована в 1990 году. Тогда воздух прогрелся до 12,7 градуса тепла.