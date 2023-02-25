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Белгородская область вошла в топ-5 регионов по торговле шинами

25 февраля 2023, 16:36
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) назвал регионы страны, наиболее активно торгующие автопокрышками, как новыми, так и использованными. Белгородская область в рейтинге разместилась на пятом месте.

Активность субъектов России по торговле шинами оценивали на Бирже вторичных материальных ресурсов (ВМР). Топ-5 возглавили Московская область с лотами на общую сумму 63,5 млн рублей, Кемеровская (40,3 млн рублей), Липецкая (8,7 млн рублей), Пензенская (5 млн рублей) и Белгородская области (3,5 млн рублей).

По данным РЭО, каждый год в России выбрасывается около миллиона тонн использованных покрышек, и только треть этого сырья сдаётся на переработку. Из старых шин делают резиновое покрытие для детских и спортивных площадок, также они используются как топливо для цементной промышленности.

Напомним, осенью 2022 года администрация Белгорода призывала горожан сдавать старые шины для производства резинового покрытия, их принимают в «Белгорблагоустройстве» (проезд Автомобилистов, 4 (возле фитнес-центра). Каждый день сотрудники организации собирают до 500 автошин и отвозят их на перерабатывающие заводы.

В январе 2023 года мэр Белгорода Валентин Демидов назвал ещё один адрес, где принимают использованные покрышки: улица Губкина, 3А.

Куда сдать использованные автопокрышки в Белгороде
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#Кристина Семенчук#Автошины#Покрышки#Шины#Экономика#Белгородская область
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