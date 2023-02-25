Белгородская область вошла в топ-5 регионов по торговле шинами

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
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Updated Сегодня, 16:39
Активность субъектов России по торговле шинами оценивали на Бирже вторичных материальных ресурсов (ВМР). Топ-5 возглавили Московская область с лотами на общую сумму 63,5 млн рублей, Кемеровская (40,3 млн рублей), Липецкая (8,7 млн рублей), Пензенская (5 млн рублей) и Белгородская области (3,5 млн рублей).
По данным РЭО, каждый год в России выбрасывается около миллиона тонн использованных покрышек, и только треть этого сырья сдаётся на переработку. Из старых шин делают резиновое покрытие для детских и спортивных площадок, также они используются как топливо для цементной промышленности.
Напомним, осенью 2022 года администрация Белгорода призывала горожан сдавать старые шины для производства резинового покрытия, их принимают в «Белгорблагоустройстве» (проезд Автомобилистов, 4 (возле фитнес-центра). Каждый день сотрудники организации собирают до 500 автошин и отвозят их на перерабатывающие заводы.
В январе 2023 года мэр Белгорода Валентин Демидов назвал ещё один адрес, где принимают использованные покрышки: улица Губкина, 3А.