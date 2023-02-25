Белгородская область вошла в топ-5 регионов по торговле шинами

По данным РЭО, каждый год в России выбрасывается около миллиона тонн использованных покрышек, и только треть этого сырья сдаётся на переработку. Из старых шин делают резиновое покрытие для детских и спортивных площадок, также они используются как топливо для цементной промышленности.