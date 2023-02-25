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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Автоинспекторы помогли белгородцу вытащить автомобиль, который застрял в снегу

25 февраля 2023, 09:03
Фото: УГИБДД по Белгородской области
Это произошло в Губкинском горокруге вчера, 24 февраля, сообщает УГИБДД по Белгородской области.

24 февраля неравнодушные автоинспекторы помогли водителю вытащить автомобиль, который застрял в снегу. Инцидент произошёл в Губкинском городском округе.

Сотрудники Госавтоинспекции всегда готовы прийти на помощь в трудных дорожных ситуациях, но будьте внимательны и осторожны, чтобы избежать происшествий.
УГИБДД по Белгородской области

Напомним, что в прошлом году в хуторе Журавлиное Яковлевского горокруга в снегу застрял автомобиль скорой. Медиков вызвали для ребёнка, госпитализация ему не потребовалась. Машина забуксовала при развороте, так как съехала на нерасчищенную придомовую территорию. Дороги же во время инцидента чистились.

Также в прошлом году в Северном машине скорой помощи помешал гололёд. Тогда местные власти тоже заявили, что собственник дома, который вызвал медиков, не обработал придомовую территорию.

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#Видео#Алина Харина#Снег#Автоинспекторы#Общество#Белгородская область#Губкинский горокруг
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