Автоинспекторы помогли белгородцу вытащить автомобиль, который застрял в снегу

Напомним, что в прошлом году в хуторе Журавлиное Яковлевского горокруга в снегу застрял автомобиль скорой. Медиков вызвали для ребёнка, госпитализация ему не потребовалась. Машина забуксовала при развороте, так как съехала на нерасчищенную придомовую территорию. Дороги же во время инцидента чистились.