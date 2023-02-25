Автоинспекторы помогли белгородцу вытащить автомобиль, который застрял в снегу

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
24 февраля неравнодушные автоинспекторы помогли водителю вытащить автомобиль, который застрял в снегу. Инцидент произошёл в Губкинском городском округе.
Сотрудники Госавтоинспекции всегда готовы прийти на помощь в трудных дорожных ситуациях, но будьте внимательны и осторожны, чтобы избежать происшествий.
УГИБДД по Белгородской области
Напомним, что в прошлом году в хуторе Журавлиное Яковлевского горокруга в снегу застрял автомобиль скорой. Медиков вызвали для ребёнка, госпитализация ему не потребовалась. Машина забуксовала при развороте, так как съехала на нерасчищенную придомовую территорию. Дороги же во время инцидента чистились.
Также в прошлом году в Северном машине скорой помощи помешал гололёд. Тогда местные власти тоже заявили, что собственник дома, который вызвал медиков, не обработал придомовую территорию.