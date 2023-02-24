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Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Жители Разумного жалуются на слив нечистот в реку

24 февраля 2023, 14:18
Фото: "Разумное on-line"
Жители Разумного Белгородского района пожаловались в социальных сетях на слив нечистот в местную реку. На проблему отреагировала депутат Екатерина Долгова.

По словам местных жителей, сливы в реку Разуменку возобновились вновь. Белгородцы обратились за помощью к местной администрации и депутатам. На проблему уже отреагировала депутат-коммунист Екатерина Долгова.

Пока проверки на предприятиях ограничены, некоторые не порядочные «предприниматели» пользуются этим и сливают в реку Разумную нечистоты.
Екатерина Долгова

Депутат сообщила, что направила обращения руководителям Экоохотнадзора, Россельхознадзора, а так же попросила замгубернатора Юлию Щедрину помочь провести проверку.

Фото: Екатерина Долгова / "ВКонтакте"

По словам разуменцев, на проблему также откликнулся депутат Игорь Сапелин. Он направил обращение прокурору Белгородской области. Посетил речку и некий представитель местной администрации.

Фото: "Разумное on-line"

В регионе периодически происходят разбирательства из-за слива грязных вод. Так, спа-комплекс дочери Шипулина должен 100 тыс. рублей за сброс загрязняющих веществ. Согласно решению Арбитражного суда Белгородской области, иск Белоблводоканала решено было удовлетворить. 

Спа-комплекс дочери Шипулина должен 100 тыс. рублей за сброс загрязняющих веществ
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