Жители Разумного жалуются на слив нечистот в реку

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
По словам местных жителей, сливы в реку Разуменку возобновились вновь. Белгородцы обратились за помощью к местной администрации и депутатам. На проблему уже отреагировала депутат-коммунист Екатерина Долгова.
Пока проверки на предприятиях ограничены, некоторые не порядочные «предприниматели» пользуются этим и сливают в реку Разумную нечистоты.
Екатерина Долгова
Депутат сообщила, что направила обращения руководителям Экоохотнадзора, Россельхознадзора, а так же попросила замгубернатора Юлию Щедрину помочь провести проверку.
По словам разуменцев, на проблему также откликнулся депутат Игорь Сапелин. Он направил обращение прокурору Белгородской области. Посетил речку и некий представитель местной администрации.
В регионе периодически происходят разбирательства из-за слива грязных вод. Так, спа-комплекс дочери Шипулина должен 100 тыс. рублей за сброс загрязняющих веществ. Согласно решению Арбитражного суда Белгородской области, иск Белоблводоканала решено было удовлетворить.