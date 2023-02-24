Стелы и часовенки с именами погибших солдат могут появиться в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Как сообщил в своих соцсетях губернатор Вячеслав Гладков, депутатский корпус вместе с правительством продумывает на региональном уровне увековечивания памяти о погибших белгородцах. Так, есть идея установить стелы и часовенки во всех районах и округах Белгородской области. Внутри каждой будут выгравированы имена всех погибших военнослужащих: в ходе СВО и не только.
Кроме того, у матери погибшего на Украине Сергея Панченко есть идея передать награды погибших военных в фонды государственных музеев — «чтобы память об их заслугах была вписана в большую историю региона».
Отметим, что 24 февраля Гладков встретился с женщиной, чей сын погиб в июле под Запорожьем. Сейчас фотографии Сергея Панченко можно увидеть на стеллах и пилларсах в Белгороде. Напомним, что баннеры с изображениями погибших в зоне СВО бойцов впервые появились в городе в конце 2022 года. Всего на них попали шестеро белгородцев.