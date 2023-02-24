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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Стелы и часовенки с именами погибших солдат могут появиться в Белгородской области

24 февраля 2023, 09:17
Фото: 1MI
Стелы и часовенки с выгравированными именами погибших в СВО и не только солдат могут появиться в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Память

Как сообщил в своих соцсетях губернатор Вячеслав Гладков, депутатский корпус вместе с правительством продумывает на региональном уровне увековечивания памяти о погибших белгородцах. Так, есть идея установить стелы и часовенки во всех районах и округах Белгородской области. Внутри каждой будут выгравированы имена всех погибших военнослужащих: в ходе СВО и не только.

Кроме того, у матери погибшего на Украине Сергея Панченко есть идея передать награды погибших военных в фонды государственных музеев — «чтобы память об их заслугах была вписана в большую историю региона».

Отметим, что 24 февраля Гладков встретился с женщиной, чей сын погиб в июле под Запорожьем. Сейчас фотографии Сергея Панченко можно увидеть на стеллах и пилларсах в Белгороде. Напомним, что баннеры с изображениями погибших в зоне СВО бойцов впервые появились в городе в конце 2022 года. Всего на них попали шестеро белгородцев.

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