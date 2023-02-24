Стелы и часовенки с именами погибших солдат могут появиться в Белгородской области

Как сообщил в своих соцсетях губернатор Вячеслав Гладков, депутатский корпус вместе с правительством продумывает на региональном уровне увековечивания памяти о погибших белгородцах. Так, есть идея установить стелы и часовенки во всех районах и округах Белгородской области. Внутри каждой будут выгравированы имена всех погибших военнослужащих: в ходе СВО и не только.