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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Шебекино вновь попало под огонь ВСУ

24 февраля 2023, 12:29
Фото: Bel.ru
СМС-сообщения об обстреле Шебекино Белгородской области стали получать местные жители.

Город Шебекино попало под обстрел ВСУ. Жителей просят срочно пройти в подвалы и укрытия. Официальных данных о повреждениях и пострадавших пока нет.

Обстреляли сегодня также село Логачёвка Валуйского горокуга. Подробных данных о случившемся также пока нет. 

Белгородское село Логачёвка попало под обстрел
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Напомним, что вчера ВСУ обстреляли Белгородскую область. В селе Борисовка несколько снарядов попали в жилые дома. В одном из них в этот момент находились люди — погибла женщина 1951 года рождения. 

Также под огонь ВСУ попала сегодня Курская область. По данным главы региона Романа Старовойта, «прилетело» порядка 12 раз: осколками посекло постройки девяти домовладений, разбиты окна, сломаны заборы. Также в результате попадания загорелся один из домов, а в здании местного сельсовета выбило окна. Жертв, по словам губернатора, нет. Само же село осталось без электроэнергии.

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#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс#Спецоперация#Происшествия#Белгородская область#Шебекино
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