Шебекино вновь попало под огонь ВСУ

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Город Шебекино попало под обстрел ВСУ. Жителей просят срочно пройти в подвалы и укрытия. Официальных данных о повреждениях и пострадавших пока нет.
Обстреляли сегодня также село Логачёвка Валуйского горокуга. Подробных данных о случившемся также пока нет.
Напомним, что вчера ВСУ обстреляли Белгородскую область. В селе Борисовка несколько снарядов попали в жилые дома. В одном из них в этот момент находились люди — погибла женщина 1951 года рождения.
Также под огонь ВСУ попала сегодня Курская область. По данным главы региона Романа Старовойта, «прилетело» порядка 12 раз: осколками посекло постройки девяти домовладений, разбиты окна, сломаны заборы. Также в результате попадания загорелся один из домов, а в здании местного сельсовета выбило окна. Жертв, по словам губернатора, нет. Само же село осталось без электроэнергии.