Проблемную дорогу в Старом Осколе отремонтируют за 401 млн рублей

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:49
Автодорогу Старый Оскол — Долгая Поляна, протяжённостью 11,4 км, планируют отремонтировать до декабря 2024 года. Всего на ремонт выделили 401 млн рублей, но подрядчик отметил, что отремонтирует дорогу в более краткие сроки, если ему выделят дополнительное финансирование.
Двухлетний контракт заключили с компанией «Белдорстрой». Уже в этом году рабочие зальют бетонное основание и уложат выравнивающий слой асфальтобетона, чтобы водителям было проще ездить по дороге до конца ремонтных работ.
Чтобы избежать отражающих трещин между слоями, проектом предусмотрено армирование дорожной одежды полимерной геосеткой. Сверху уложат еще два слоя асфальта.
отметили в Минтрансе Белгородской области
В 2024 году по всему участку дороги планируется установить 14 остановок с консолями, барьерным ограждением и благоустройством территории вокруг них.
Отметим, что автодорога Старый Оскол — Долгая Поляна проходит через сёла Котенёвка, Прокудино, Верхне-Чуфичево и Долгая Поляна. Всего в этих населённых пунктах проживают порядка 1 300 человек.