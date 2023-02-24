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Проблемную дорогу в Старом Осколе отремонтируют за 401 млн рублей

24 февраля 2023, 04:48
Фото: 1MI
По данным регионального Минтранса, в прошлом году на автодорогу Старый Оскол — Долгая Поляна жители чаще всего жаловались.

Автодорогу Старый Оскол — Долгая Поляна, протяжённостью 11,4 км, планируют отремонтировать до декабря 2024 года. Всего на ремонт выделили 401 млн рублей, но подрядчик отметил, что отремонтирует дорогу в более краткие сроки, если ему выделят дополнительное финансирование.

Двухлетний контракт заключили с компанией «Белдорстрой». Уже в этом году рабочие зальют бетонное основание и уложат выравнивающий слой асфальтобетона, чтобы водителям было проще ездить по дороге до конца ремонтных работ.

Чтобы избежать отражающих трещин между слоями, проектом предусмотрено армирование дорожной одежды полимерной геосеткой. Сверху уложат еще два слоя асфальта.
отметили в Минтрансе Белгородской области

В 2024 году по всему участку дороги планируется установить 14 остановок с консолями, барьерным ограждением и благоустройством территории вокруг них.

Отметим, что автодорога Старый Оскол — Долгая Поляна проходит через сёла Котенёвка, Прокудино, Верхне-Чуфичево и Долгая Поляна. Всего в этих населённых пунктах проживают порядка 1 300 человек.

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#Александра Склярова#Автодорога#Финансирование#Ремонт дорог#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол
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