Проблемную дорогу в Старом Осколе отремонтируют за 401 млн рублей

Автодорогу Старый Оскол — Долгая Поляна, протяжённостью 11,4 км, планируют отремонтировать до декабря 2024 года. Всего на ремонт выделили 401 млн рублей, но подрядчик отметил, что отремонтирует дорогу в более краткие сроки, если ему выделят дополнительное финансирование.