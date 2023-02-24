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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Порядка 3 млрд рублей направят на лекарства для льготников в Белгородской области

24 февраля 2023, 11:36
Фото: 1MI
Примерно треть от этой суммы будет выделена из федерального бюджета, сообщает пресс-служба облправительства.

Так, 80 млн рублей будет направлено в 2023 году на обеспечение детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и расходными материалами к ним. 

Кроме того, по данным регионального миндзрава, финансирование амбулаторного лечения больных раком белгородцев выросло в 7,5 раз.

Отмечается, что порядка 145 тыс. белгородцев имеют право на получение лекарственных препаратов за счёт бюджетных средств. В 2022 году медикаменты получили практически все из них.

Таким образом, по данным пресс-службв, проблем с обеспечением медикаментами льготников в 2023 году, как и в 2022, не предвидится.

Напомним, что сегодня в больницу попал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Угрозы жизни нет.

Ничего критичного нет: Гладков рассказал о попадании в больницу
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#Артем Черненко#Лекарства#Льготники#Минздрав#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область
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Ничего критичного нет: Гладков рассказал о попадании в больницу
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