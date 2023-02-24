Порядка 3 млрд рублей направят на лекарства для льготников в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Так, 80 млн рублей будет направлено в 2023 году на обеспечение детей-диабетиков системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови и расходными материалами к ним.
Кроме того, по данным регионального миндзрава, финансирование амбулаторного лечения больных раком белгородцев выросло в 7,5 раз.
Отмечается, что порядка 145 тыс. белгородцев имеют право на получение лекарственных препаратов за счёт бюджетных средств. В 2022 году медикаменты получили практически все из них.
Таким образом, по данным пресс-службв, проблем с обеспечением медикаментами льготников в 2023 году, как и в 2022, не предвидится.
Напомним, что сегодня в больницу попал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Угрозы жизни нет.