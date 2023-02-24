Первый день СВО для белгородцев: как это было

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Проснувшиеся 24 февраля 2022 года от взрывов и звуков истребителей белгородцы первым делом узнали о том, что Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе.
Цель операции — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ.
Владимир Путин
Для многих жителей региона это стало шоком, а многие верили, что всё кончится за неделю-две, к марту. В любом случае, регион, как и весь мир, навсегда изменился после послания президента.
Год назад аэропорт Белгорода отменил все рейсы. В тот день улететь из города должны были три самолета: два — в Москву, а один — в Санкт-Петербург.
Но пользоваться южным воздушным пространством запретили авиационные власти. Тогда все решили, что ограничение временное — до 2 марта.
И вот уже ровно год, как ни один гражданский самолёт не взлетал с аэропорта Белгорода. Выбраться из города можно теперь только на поезде или автобусе.
Отметим также, что спрос на билеты из Белгорода вырос в тот день почти в восемь раз. Для решения проблемы для уезжающих из Белгородской области добавили вагонов и дополнительный поезд.
В тот день очереди на АЗС были по всей области. Длинные вереницы машин растянулись на несколько километров: ждать в таких очередях нужно было не менее часа. Топливом люди запасались для того, чтобы в случае обострения обстановки быстро уехать.
Выстроились очереди и к банкоматам: люди в панике снимали наличку, предполагая, что скоро это сделать будет невозможно. Но, в отличие от аэропорта, банки свою работу не прекратили — тревога была по большей части ложной.
Ситуацию прокомментировал даже губернатор Гладков: он отметил, что решение для себя принимает каждая семья, но подчеркнул, что порой люди тратят на такие покупки последние средства и потом не знают, как всё купленное вернуть и на что жить.
24 февраля 2022 года в Белгороде упал первый снаряд. Точнее, обломок снаряда, который приземлился в 20 метрах от жилых построек на Дальней Садовой улице.
Удар был серьёзным: хозяйке дома № 112 осколками стекла повредило ухо, позже женщине оказали всю необходимую помощь. От ударной волны выбило окна, а в доме образовалась трещина и почти снесло крышу. Помимо этого, у местных жителей сгорели две машины.
Я спала на втором этаже дома. Проснулась от взрыва, увидела, что на меня летит окно, пламя. Машины горят. Муж кричит: «Собирайся». Дом восстановлению вряд ли подлежит. Очень много нужно будет денег, чтобы его восстановить. Хорошо, что никто не погиб.
Екатерина, жительница дома № 112
Кроме того, снаряд упал с жилыми домами в посёлке Майский Белгородского района. С местными жителями там встретился глава района: он пообещал поддержку. Сообщалось также о сбитом беспилотнике в Ровеньском районе.
Говорили также о том, что снаряд якобы попал в здание наркодиспансера, после чего там объявили эвакуацию. В правительстве региона эту информацию не подтвердили. Однако на территории диспансера всё-таки обнаружили посторонний предмет.
Всего в регионе до полудня насчитали шесть эпизодов разрушений. Как сообщили тогда в СК, в тот день снарядами ранило двух взрослых и одного ребёнка.
Несмотря на огромное количество слухов, Режим ЧС в Белгородской области тогда вводить не стали: как отметил Гладков, «на сегодняшний день этого не требуется». Отметим, что позже режим ЧС всё же ввели в ряде приграничных населённых пунктов.
В тот же день сотрудники МЧС и МВД начали работать в усиленном режиме. Что касается мобилизации населения, то тогда она также не планировалась: ситуация изменилась в сентябре, через полгода, когда объявили частичную мобилизацию.
Предприятия Белгородской области продолжали тогда работать в штатном режиме.
Кроме того, в приграничных муниципалитетах закрыли детсады и школы. Ограничения коснулись Грайворонского, Валуйского и Шебекинского горокругов, Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов. С тех пор «удалёнка», так «полюбившаяся» всем ещё во времена ковида, стала для жителей этих районов обыденностью.