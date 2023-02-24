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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Первый день СВО для белгородцев: как это было

24 февраля 2023, 06:55
Фото: Bel.ru
Ровно год назад началась специальная военная операция на Украине. «Бел.Ру» решило вспомнить, каким этот день запомнился жителям Белгородской области.

Звуки истребителей и объявление Путина

Проснувшиеся 24 февраля 2022 года от взрывов и звуков истребителей белгородцы первым делом узнали о том, что Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе.

Цель операции — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ.
Владимир Путин

Для многих жителей региона это стало шоком, а многие верили, что всё кончится за неделю-две, к марту. В любом случае, регион, как и весь мир, навсегда изменился после послания президента.

Путин объявил о военной операции в Донбассе
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Закрытие аэропорта Белгорода

Год назад аэропорт Белгорода отменил все рейсы. В тот день улететь из города должны были три самолета: два — в Москву, а один — в Санкт-Петербург. 

Но пользоваться южным воздушным пространством запретили авиационные власти. Тогда все решили, что ограничение временное — до 2 марта.

И вот уже ровно год, как ни один гражданский самолёт не взлетал с аэропорта Белгорода. Выбраться из города можно теперь только на поезде или автобусе.

Отметим также, что спрос на билеты из Белгорода вырос в тот день почти в восемь раз. Для решения проблемы для уезжающих из Белгородской области добавили вагонов и дополнительный поезд.

Из аэропорта Белгорода отменили все рейсы
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Коллапс на заправках

В тот день очереди на АЗС были по всей области. Длинные вереницы машин растянулись на несколько километров: ждать в таких очередях нужно было не менее часа. Топливом люди запасались для того, чтобы в случае обострения обстановки быстро уехать.

Выстроились очереди и к банкоматам: люди в панике снимали наличку, предполагая, что скоро это сделать будет невозможно. Но, в отличие от аэропорта, банки свою работу не прекратили — тревога была по большей части ложной.

Ситуацию прокомментировал даже губернатор Гладков: он отметил, что решение для себя принимает каждая семья, но подчеркнул, что порой люди тратят на такие покупки последние средства и потом не знают, как всё купленное вернуть и на что жить.

На заправках в Белгородской области образовался коллапс
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Первые падения снарядов

24 февраля 2022 года в Белгороде упал первый снаряд. Точнее, обломок снаряда, который приземлился в 20 метрах от жилых построек на Дальней Садовой улице.

Удар был серьёзным: хозяйке дома № 112 осколками стекла повредило ухо, позже женщине оказали всю необходимую помощь. От ударной волны выбило окна, а в доме образовалась трещина и почти снесло крышу. Помимо этого, у местных жителей сгорели две машины.

Я спала на втором этаже дома. Проснулась от взрыва, увидела, что на меня летит окно, пламя. Машины горят. Муж кричит: «Собирайся». Дом восстановлению вряд ли подлежит. Очень много нужно будет денег, чтобы его восстановить. Хорошо, что никто не погиб.
Екатерина, жительница дома № 112

Кроме того, снаряд упал с жилыми домами в посёлке Майский Белгородского района. С местными жителями там встретился глава района: он пообещал поддержку. Сообщалось также о сбитом беспилотнике в Ровеньском районе.

Говорили также о том, что снаряд якобы попал в здание наркодиспансера, после чего там объявили эвакуацию. В правительстве региона эту информацию не подтвердили. Однако на территории диспансера всё-таки обнаружили посторонний предмет.

Всего в регионе до полудня насчитали шесть эпизодов разрушений. Как сообщили тогда в СК, в тот день снарядами ранило двух взрослых и одного ребёнка.

Повреждённые дома и сгоревшие машины: белгородцы рассказали о взрыве снаряда
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Режим ЧС, мобилизация и паника

Несмотря на огромное количество слухов, Режим ЧС в Белгородской области тогда вводить не стали: как отметил Гладков, «на сегодняшний день этого не требуется». Отметим, что позже режим ЧС всё же ввели в ряде приграничных населённых пунктов.

В тот же день сотрудники МЧС и МВД начали работать в усиленном режиме. Что касается мобилизации населения, то тогда она также не планировалась: ситуация изменилась в сентябре, через полгода, когда объявили частичную мобилизацию.

Предприятия Белгородской области продолжали тогда работать в штатном режиме.

Кроме того, в приграничных муниципалитетах закрыли детсады и школы. Ограничения коснулись Грайворонского, Валуйского и Шебекинского горокругов, Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов. С тех пор «удалёнка», так «полюбившаяся» всем ещё во времена ковида, стала для жителей этих районов обыденностью. 

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