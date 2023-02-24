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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Ничего критичного нет: Гладков рассказал о попадании в больницу

24 февраля 2023, 10:25
Фото: Bel.ru

Губернатор Гладков подтвердил, что находится в больнице

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился подробностями о состоянии своего здоровья. Напомним, что ранее сообщалось о попадании главы региона в больницу.

По словам губернатора, домой из-под присмотра врачей его отпустят сегодня-завтра — ничего критичного с его здоровьем не случилось. Кроме того, изначально Гладков не планировал сообщать о своей болезни, но после публикации информации в интернете о якобы отравлении решил всех успокоить.

Писать о том, что приболел, не хотел. Чтобы никого не волновать. Но телеграм-каналам явно больше известно о моем состоянии. Слишком много работы — некогда болеть.
Вячеслав Гладков

Ранее в сетях распространялась информация о том, что губернатор Гладков попал в больницу с отравлением. Сообщалось, что состояние здоровья главы оценивается как средней тяжести, а жизнь его ничего не угрожает.

Вячеслав Гладков прибыл в Белгородскую область два года назад — выпускника «школы губернаторов» из Ставрополя на место Евгения Савченко назначил президент. Отметим, что Гладков занял первое место в топе самых влиятельных жителей Белгородской области.

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
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