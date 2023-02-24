Ничего критичного нет: Гладков рассказал о попадании в больницу

По словам губернатора, домой из-под присмотра врачей его отпустят сегодня-завтра — ничего критичного с его здоровьем не случилось. Кроме того, изначально Гладков не планировал сообщать о своей болезни, но после публикации информации в интернете о якобы отравлении решил всех успокоить.