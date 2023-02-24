Ничего критичного нет: Гладков рассказал о попадании в больницу

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
По словам губернатора, домой из-под присмотра врачей его отпустят сегодня-завтра — ничего критичного с его здоровьем не случилось. Кроме того, изначально Гладков не планировал сообщать о своей болезни, но после публикации информации в интернете о якобы отравлении решил всех успокоить.
Писать о том, что приболел, не хотел. Чтобы никого не волновать. Но телеграм-каналам явно больше известно о моем состоянии. Слишком много работы — некогда болеть.
Вячеслав Гладков
Ранее в сетях распространялась информация о том, что губернатор Гладков попал в больницу с отравлением. Сообщалось, что состояние здоровья главы оценивается как средней тяжести, а жизнь его ничего не угрожает.
Вячеслав Гладков прибыл в Белгородскую область два года назад — выпускника «школы губернаторов» из Ставрополя на место Евгения Савченко назначил президент. Отметим, что Гладков занял первое место в топе самых влиятельных жителей Белгородской области.