Неразорвавшийся снаряд упал на детскую площадку в Шебекино

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
По данным губернатора, неразорвавшийся снаряд приземлился на детскую площадку в Шебекино. Пострадавших нет, на данный момент на месте происшествия работают спецслужбы: они занимаются разминированием территории.
Напомним, что в 15:30 жители Шебекино стали получать СМС-сообщения с предупреждением об обстреле. Обстреляли сегодня также село Логачёвка Валуйского горокуга. Подробных данных о случившемся также пока нет.
Напомним, что вчера ВСУ обстреляли Белгородскую область. В селе Борисовка несколько снарядов попали в жилые дома. В одном из них в этот момент находились люди — погибла женщина 1951 года рождения.
Также под огонь ВСУ попала сегодня Курская область. По данным главы региона Романа Старовойта, «прилетело» порядка 12 раз: осколками посекло постройки девяти домовладений, разбиты окна, сломаны заборы. Жертв, по словам губернатора, нет.