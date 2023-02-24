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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Неразорвавшийся снаряд упал на детскую площадку в Шебекино

24 февраля 2023, 13:36
Фото: Вячеслав Гладков / Telegram

Украинский снаряд упал на детскую площадку в Шебекино

Сегодня днём ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Небольшими подробностями поделился губернатор Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, неразорвавшийся снаряд приземлился на детскую площадку в Шебекино. Пострадавших нет, на данный момент на месте происшествия работают спецслужбы: они занимаются разминированием территории.

Напомним, что в 15:30 жители Шебекино стали получать СМС-сообщения с предупреждением об обстреле. Обстреляли сегодня также село Логачёвка Валуйского горокуга. Подробных данных о случившемся также пока нет.

Шебекино вновь попало под огонь ВСУ
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Напомним, что вчера ВСУ обстреляли Белгородскую область. В селе Борисовка несколько снарядов попали в жилые дома. В одном из них в этот момент находились люди — погибла женщина 1951 года рождения. 

Также под огонь ВСУ попала сегодня Курская область. По данным главы региона Романа Старовойта, «прилетело» порядка 12 раз: осколками посекло постройки девяти домовладений, разбиты окна, сломаны заборы. Жертв, по словам губернатора, нет.

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