Молодые мамы смогут бесплатно обучиться новой профессии в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Как сообщили в пресс-службе правительства области, новой профессии смогут обучиться мамы в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, а также безработные мамы детей до семи лет включительно.
Желающим получить новую профессию, необходимо зарегистрироваться на портале «Работа России» через госуслуги, выбрать там образовательную программу и подать заявку. Далее следует выбрать очный или дистанционный формат обучения и пройти профориентацию в центре занятости.
К обучению допустят малоимущих матерей с доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Оплатит курс соцзащита. Главное, чтобы его стоимость не превышала 30 тысяч рублей. По окончании обучения белгородки смогут заключить соцконтракт до 350 тысяч рублей на развитие своего бизнеса.
Отметим, что соцконтракты выдают по программе «Содействие занятости» в рамках нацпроекта «Демография».