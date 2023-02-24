Молодые мамы смогут бесплатно обучиться новой профессии в Белгородской области

К обучению допустят малоимущих матерей с доходом ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Оплатит курс соцзащита. Главное, чтобы его стоимость не превышала 30 тысяч рублей. По окончании обучения белгородки смогут заключить соцконтракт до 350 тысяч рублей на развитие своего бизнеса.