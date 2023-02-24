«Мам, я сегодня три области проехал». Воевавший в Сирии белгородец погиб на Украине

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Морской пехотинец Сергей Панченко погиб в ходе специальной военной операции 22 июля прошлого года под Запорожьем. После срочной службы белгородец остался в армии по контракту. После этого он дважды принимал участие в боевых действиях в Сирии, где был награжден медалью «За боевые отличия». Теперь же Сергея посмертно наградили знаком Мужества.
Одним из первых отправился в зону СВО в составе бригады морской пехоты. Иногда он звонил и говорил: «Мам, я сегодня три области проехал». Какие области? Где он был? Кто его знает. Тяжело, говорит, но ничего — это служба.
Светлана, мать Сергея
С родителями погибшего встретился губернатор Вячеслав Гладков.
Сейчас фотографии Сергея Панченко можно увидеть на стеллах и пилларсах в Белгороде. Напомним, что баннеры с изображениями погибших в зоне СВО бойцов впервые появились в городе в конце 2022 года. Всего на них попали шестеро белгородцев: Дмитрий Бекетов, Алексей Горобец, Владислав Жаворонков, Сергей Коваль, Роман Шакиров и Сергей Панченко.