«Мам, я сегодня три области проехал». Воевавший в Сирии белгородец погиб на Украине

Морской пехотинец Сергей Панченко погиб в ходе специальной военной операции 22 июля прошлого года под Запорожьем. После срочной службы белгородец остался в армии по контракту. После этого он дважды принимал участие в боевых действиях в Сирии, где был награжден медалью «За боевые отличия». Теперь же Сергея посмертно наградили знаком Мужества.