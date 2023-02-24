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Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

«Мам, я сегодня три области проехал». Воевавший в Сирии белгородец погиб на Украине

24 февраля 2023, 08:43
Фото: Вячеслав Гладков / VK

Вячеслав Гладков встретился с матерью погибшего в СВО белгородца

Вячеслав Гладков встретился с семьёй погибшего на Украине Сергея Панченко: плакаты с военным сейчас можно найти в Белгороде.
Сюжет
Военные

Морской пехотинец Сергей Панченко погиб в ходе специальной военной операции 22 июля прошлого года под Запорожьем. После срочной службы белгородец остался в армии по контракту. После этого он дважды принимал участие в боевых действиях в Сирии, где был награжден медалью «За боевые отличия». Теперь же Сергея посмертно наградили знаком Мужества.

Одним из первых отправился в зону СВО в составе бригады морской пехоты. Иногда он звонил и говорил: «Мам, я сегодня три области проехал». Какие области? Где он был? Кто его знает. Тяжело, говорит, но ничего — это служба.
Светлана, мать Сергея

С родителями погибшего встретился губернатор Вячеслав Гладков. 

Фото: Вячеслав Гладков / VK

Сейчас фотографии Сергея Панченко можно увидеть на стеллах и пилларсах в Белгороде. Напомним, что баннеры с изображениями погибших в зоне СВО бойцов впервые появились в городе в конце 2022 года. Всего на них попали шестеро белгородцев: Дмитрий Бекетов, Алексей Горобец, Владислав Жаворонков, Сергей Коваль, Роман Шакиров и Сергей Панченко.

Где в Белгородской области установили баннеры с погибшими в СВО бойцами
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