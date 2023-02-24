Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали

Вячеслав Гладков прибыл в Белгородскую область два года назад — выпускника «школы губернаторов» из Ставрополя на место Евгения Савченко назначил президент. Гладков покорил белгородцев своей открытостью. Рецепты салатов, фотографии кошки Запеканки и частые выходы в эфир — всё это завоевало сердца многих. На данный момент в комментариях на личной странице Гладкова белгородцы уже желают ему выздоровления и справляются о его состоянии.