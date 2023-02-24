Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
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Updated Сегодня, 10:34
При этом врачи отмечают, что угрозы жизни Гладкова нет. По прогнозам, губернатор проведёт в больнице ещё два дня.
Отметим, что накануне глава региона встречался с матерью погибшего в СВО белгородца, с семьёй мобилизованного и с участником боевых действий в Афганистане.
Вячеслав Гладков прибыл в Белгородскую область два года назад — выпускника «школы губернаторов» из Ставрополя на место Евгения Савченко назначил президент. Гладков покорил белгородцев своей открытостью. Рецепты салатов, фотографии кошки Запеканки и частые выходы в эфир — всё это завоевало сердца многих. На данный момент в комментариях на личной странице Гладкова белгородцы уже желают ему выздоровления и справляются о его состоянии.
Отметим, что Гладков занял первое место в топе самых влиятельных жителей Белгородской области.