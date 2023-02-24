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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали

24 февраля 2023, 10:14
Фото: Bel.ru
Глава региона попал в больницу якобы с пищевым отравлением. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

При этом врачи отмечают, что угрозы жизни Гладкова нет. По прогнозам, губернатор проведёт в больнице ещё два дня.

Отметим, что накануне глава региона встречался с матерью погибшего в СВО белгородца, с семьёй мобилизованного и с участником боевых действий в Афганистане.

Вячеслав Гладков прибыл в Белгородскую область два года назад — выпускника «школы губернаторов» из Ставрополя на место Евгения Савченко назначил президент. Гладков покорил белгородцев своей открытостью. Рецепты салатов, фотографии кошки Запеканки и частые выходы в эфир — всё это завоевало сердца многих. На данный момент в комментариях на личной странице Гладкова белгородцы уже желают ему выздоровления и справляются о его состоянии.

Отметим, что Гладков занял первое место в топе самых влиятельных жителей Белгородской области. 

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#Артем Черненко#Губернатор#Общество#Болезнь#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Здоровье#Больница
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