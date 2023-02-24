Гладков в больнице и очередной обстрел Шебекино: итоги выходной пятницы

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Updated Сегодня, 16:00
После обеда в Telegram стали расползаться слухи о якобы отравлении Вячеслава Гладкова, из-за которого он попал в больницу. Спустя время губернатору пришлось сообщить о том, что он действительно приболел.
Писать о том, что приболел, не хотел. Чтобы никого не волновать. Но телеграм-каналам явно больше известно о моем состоянии. Слишком много работы — некогда болеть.
Вячеслав Гладков
По предварительным данным, домой из-под присмотра врачей губернатора отпустят сегодня-завтра — ничего критичного с его здоровьем не случилось.
В 15 часов жители Шебекино стали получать СМС-сообщения с предупреждением об обстреле: местных просили спуститься в подвал или спрятаться в укрытии.
Позже информацию подтвердил Гладков, который, судя по всему, следит за повесткой даже с больничной койки: по словам губернатора, неразорвавшийся снаряд упал на детскую площадку.
Жертв не было. Позже сапёры бомбу взорвали.
Отметим, что сегодня под огонь ВСУ попали также село Логачёвка Валуйского горокуга и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области.
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