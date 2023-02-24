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Гладков в больнице и очередной обстрел Шебекино: итоги выходной пятницы

24 февраля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Длинные выходные в честь 23 февраля продолжаются: на второй их день жители Белгородской области обсуждали госпитализацию губернатора, обстрел Шебекино и год со дня начала спецоперации.

Гладков попал в больницу

После обеда в Telegram стали расползаться слухи о якобы отравлении Вячеслава Гладкова, из-за которого он попал в больницу. Спустя время губернатору пришлось сообщить о том, что он действительно приболел.

Писать о том, что приболел, не хотел. Чтобы никого не волновать. Но телеграм-каналам явно больше известно о моем состоянии. Слишком много работы — некогда болеть.
Вячеслав Гладков

По предварительным данным, домой из-под присмотра врачей губернатора отпустят сегодня-завтра — ничего критичного с его здоровьем не случилось. 

Ничего критичного нет: Гладков рассказал о попадании в больницу
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Шебекино под огнём ВСУ

В 15 часов жители Шебекино стали получать СМС-сообщения с предупреждением об обстреле: местных просили спуститься в подвал или спрятаться в укрытии.

Позже информацию подтвердил Гладков, который, судя по всему, следит за повесткой даже с больничной койки: по словам губернатора, неразорвавшийся снаряд упал на детскую площадку.

Жертв не было. Позже сапёры бомбу взорвали. 

Отметим, что сегодня под огонь ВСУ попали также село Логачёвка Валуйского горокуга и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области.

Неразорвавшийся снаряд упал на детскую площадку в Шебекино
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Год с начала СВО

Ровно год назад Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. С тех пор жизнь в Белгородской области поделилась на «до» и «после».

Журналисты «Бел.Ру» вспомнили, каким было 24 февраля 2022 года и собрали главные события в один материал: от очередей на заправках до первых снарядов.

Первый день СВО для белгородцев: как это было
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#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Приграничье#Болезнь#Итоги#Дайджест#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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