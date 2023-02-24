Более десяти прилётов: ВСУ вновь обстреляли Курскую область

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
По данным главы региона, «прилетело» порядка 12 раз: разрушения очень существенные. Так, осколками посекло постройки девяти домовладений. Кроме того, есть частичное обрушение, разбиты окна, сломаны заборы. Также в результате попадания загорелся один из домов, а в здании местного сельсовета выбило окна.
Полная картина будет понятна после подомового обхода. В любом случае, окажем необходимую помощь всем владельцам пострадавших домов.
Роман Старовойт
Жертв, по словам губернатора, нет. Само же село осталось без электроэнергии: ведутся аварийные работы.
Напомним, что вчера ВСУ обстреляли Белгородскую область. В селе Борисовка несколько снарядов попали в жилые дома. В одном из них в этот момент находились люди — погибла женщина 1951 года рождения.