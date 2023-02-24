Более десяти прилётов: ВСУ вновь обстреляли Курскую область

По данным главы региона, «прилетело» порядка 12 раз: разрушения очень существенные. Так, осколками посекло постройки девяти домовладений. Кроме того, есть частичное обрушение, разбиты окна, сломаны заборы. Также в результате попадания загорелся один из домов, а в здании местного сельсовета выбило окна.