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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Более десяти прилётов: ВСУ вновь обстреляли Курскую область

24 февраля 2023, 11:26
Фото: Роман Старовойт / Telegram
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле Курской области: на этот раз под огонь ВСУ попало село Попово-Лежачи Глушковского района.
Сюжет
Пожар

По данным главы региона, «прилетело» порядка 12 раз: разрушения очень существенные. Так, осколками посекло постройки девяти домовладений. Кроме того, есть частичное обрушение, разбиты окна, сломаны заборы. Также в результате попадания загорелся один из домов, а в здании местного сельсовета выбило окна.

Фото: Роман Старовойт / Telegram
Полная картина будет понятна после подомового обхода. В любом случае, окажем необходимую помощь всем владельцам пострадавших домов.
Роман Старовойт

Жертв, по словам губернатора, нет. Само же село осталось без электроэнергии: ведутся аварийные работы.

Напомним, что вчера ВСУ обстреляли Белгородскую область. В селе Борисовка несколько снарядов попали в жилые дома. В одном из них в этот момент находились люди — погибла женщина 1951 года рождения.

Женщина погибла под обстрелом Белгородской области
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#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Разрушения#Пожар#Спецоперация#Курская область#Роман Старовойт
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