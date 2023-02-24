Белгородцев рассмешил неправильный российский флаг в одном из торговых центров

Курьёзы со флагами периодически случаются в Белгородской области. Так, осенью прошлого года белгородцев смутил украинский флаг на балконе одного из домов. После приезда силовиков жёлто-синий символ соседнего государства был убран. А однажды с украинским флагом обеспокоенные местные жители спутали разноцветные профлисты на крыше.