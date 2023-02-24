Белгородцев рассмешил неправильный российский флаг в одном из торговых центров

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Как поделилась белгородка, странный флаг рядом с поздравлением к 23 февраля смутил как её, так и её ребёнка.
Вчера отдыхали с детьми. Ребёнок задал вопрос, на который лично я не смогла ответить. Как думаете, чей флаг?
Подписчики группы «Старый Оскол | Чёрный список», где опубликовали фотографию, поделились следующими версиями:
В любом случае, забавный инцидент не оставил никого равнодушным: часть белгородцев отнеслась к ошибке дизайнеров с юмором, часть же сочла случившееся настоящей «диверсией».
Курьёзы со флагами периодически случаются в Белгородской области. Так, осенью прошлого года белгородцев смутил украинский флаг на балконе одного из домов. После приезда силовиков жёлто-синий символ соседнего государства был убран. А однажды с украинским флагом обеспокоенные местные жители спутали разноцветные профлисты на крыше.