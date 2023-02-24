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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Белгородцев рассмешил неправильный российский флаг в одном из торговых центров

24 февраля 2023, 12:05
Фото: «Старый Оскол | Чёрный список»
Бело-красно-синий флаг смутил жительницу Старого Оскола: по словам женщины, забавное недоразумение она увидела в торговом центре «Маскарад».

Как поделилась белгородка, странный флаг рядом с поздравлением к 23 февраля смутил как её, так и её ребёнка.

Вчера отдыхали с детьми. Ребёнок задал вопрос, на который лично я не смогла ответить. Как думаете, чей флаг?
Фото: «Старый Оскол | Чёрный список»

Подписчики группы «Старый Оскол | Чёрный список», где опубликовали фотографию, поделились следующими версиями:

  • Флаг княжества «Шаумбург-Липпе»;
  • Флаг лужицких сербов;
  • Флаг не самого умного дизайнера;
  • Флаг «жертв ЕГЭ»;
  • Флаг зубной пасты «Аквафреш».

В любом случае, забавный инцидент не оставил никого равнодушным: часть белгородцев отнеслась к ошибке дизайнеров с юмором, часть же сочла случившееся настоящей «диверсией».

Курьёзы со флагами периодически случаются в Белгородской области. Так, осенью прошлого года белгородцев смутил украинский флаг на балконе одного из домов. После приезда силовиков жёлто-синий символ соседнего государства был убран.  А однажды с украинским флагом обеспокоенные местные жители спутали разноцветные профлисты на крыше.

Украинский флаг на крыше белгородского дома оказался профлистами
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